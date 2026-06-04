Julián Álvarez encendió una luz de alerta por una molestia en el tobillo

Resumen para apurados
- El delantero Julián Álvarez se entrenó de forma diferenciada en Kansas City debido a una molestia en el tobillo, bajo la precaución del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.
- La molestia surgió tras la exigencia de las prácticas físicas. El cuerpo técnico decidió regular sus cargas antes de los partidos amistosos contra Honduras e Islandia.
- El objetivo de la Selección es recuperar físicamente a los jugadores afectados y dosificar esfuerzos para llegar con el plantel en óptimas condiciones al Mundial 2026.
La preparación de la Selección atraviesa días de intensidad y también de atención permanente sobre el estado físico de varios futbolistas con miras al inicio del Mundial 2026. En ese contexto, la principal preocupación ahora pasa por Julián Álvarez, quien sintió una molestia en el tobillo durante los entrenamientos realizados en Kansas City y obligó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a reducir las cargas de trabajo.
La situación no reviste gravedad, pero sí genera cautela. El delantero había completado con normalidad la primera práctica, sin embargo tras los trabajos más exigentes apareció una molestia en uno de sus tobillos.
Ante este panorama, los preparadores físicos decidieron administrar los esfuerzos del atacante para evitar cualquier riesgo innecesario. La prioridad es que llegue en plenitud a la Copa del Mundo, por lo que el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución antes del amistoso del sábado frente a Honduras.
La práctica abierta a la prensa dejó además algunas novedades alentadoras. Leandro Paredes volvió a realizar ejercicios en campo por primera vez desde que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. El volante trabajó en pasadas junto a Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, mostrando avances en su recuperación. También se observó a Lionel Messi realizando tareas específicas, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez volvió a entrenarse de manera diferenciada, sin utilizar guantes y bajo una rutina especial.
Mientras tanto, la planificación de la Selección ya está definida para los próximos días. Luego del amistoso frente a Honduras, previsto para el sábado en Texas, la delegación regresará a Kansas para realizar una práctica regenerativa destinada a los futbolistas que acumulen más minutos de juego. Los trabajos físicos serán más fuertes para aquellos que hayan jugado menos de una hora ante el elenco centroamericano. El lunes el plantel viajará a Alabama para enfrentar a Islandia el martes 9. Tras ese compromiso, el equipo retornará nuevamente a Kansas, donde continuará con entrenamientos progresivos hasta el domingo 14. La prioridad es clara: recuperar a los lesionados, administrar las cargas y llegar al inicio del Mundial con todos los futbolistas en óptimas condiciones.