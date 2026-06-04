Julián Álvarez encendió una luz de alerta por una molestia en el tobillo

Mientras tanto, la planificación de la Selección ya está definida para los próximos días. Luego del amistoso frente a Honduras, previsto para el sábado en Texas, la delegación regresará a Kansas para realizar una práctica regenerativa destinada a los futbolistas que acumulen más minutos de juego. Los trabajos físicos serán más fuertes para aquellos que hayan jugado menos de una hora ante el elenco centroamericano. El lunes el plantel viajará a Alabama para enfrentar a Islandia el martes 9. Tras ese compromiso, el equipo retornará nuevamente a Kansas, donde continuará con entrenamientos progresivos hasta el domingo 14. La prioridad es clara: recuperar a los lesionados, administrar las cargas y llegar al inicio del Mundial con todos los futbolistas en óptimas condiciones.