Scaloni mueve las piezas y ensaya variantes para el primer amistoso

El foco principal estuvo puesto en los movimientos tácticos y en los cambios que introdujo el entrenador respecto al ensayo realizado dos días antes. Las lesiones obligan al cuerpo técnico a buscar alternativas y, en ese contexto, aparecieron dos modificaciones importantes. La primera estuvo en la defensa, donde Agustín Giay ocupó el lateral derecho en reemplazo de Nicolás Capaldo. La disputa por ese puesto parece abierta y ambos son candidatos a ocupar la banda ante las ausencias de Gonzalo Molina y Nahuel Montiel, dos bajas que obligaron a Scaloni a reconfigurar el sector con miras al encuentro frente a los centroamericanos.