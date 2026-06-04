Scaloni mueve las piezas y ensaya variantes para el primer amistoso

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni probó un nuevo esquema táctico con la Selección Argentina en Kansas City de cara al amistoso del sábado ante Honduras para ensayar variantes hacia el Mundial 2026.
- Ante las bajas por lesión, el DT probó un esquema 4-4-2 con Agustín Giay en el lateral y una inédita dupla de ataque conformada por Lautaro Martínez y José Manuel López.
- Estas pruebas buscan ampliar los recursos tácticos del equipo para el Mundial 2026, demostrando que el cuerpo técnico busca renovarse sin depender solo de fórmulas pasadas.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la Selección Argentina afina detalles con la mira puesta en el amistoso del sábado frente a Honduras. En Kansas City, donde el plantel continúa con su preparación antes de viajar a Texas, Lionel Scaloni volvió a parar un equipo en cancha y dejó señales claras sobre las variantes que analiza de cara al primer compromiso preparatorio de la “Albiceleste”.
El foco principal estuvo puesto en los movimientos tácticos y en los cambios que introdujo el entrenador respecto al ensayo realizado dos días antes. Las lesiones obligan al cuerpo técnico a buscar alternativas y, en ese contexto, aparecieron dos modificaciones importantes. La primera estuvo en la defensa, donde Agustín Giay ocupó el lateral derecho en reemplazo de Nicolás Capaldo. La disputa por ese puesto parece abierta y ambos son candidatos a ocupar la banda ante las ausencias de Gonzalo Molina y Nahuel Montiel, dos bajas que obligaron a Scaloni a reconfigurar el sector con miras al encuentro frente a los centroamericanos.
La otra novedad se produjo en el frente de ataque. José Manuel López ingresó por Giuliano Simeone y le dio una nueva fisonomía al equipo. Con la presencia del delantero surgido en Lanús, el entrenador modificó también el dibujo táctico y pasó de un tradicional 4-3-3 a un 4-4-2 que llamó la atención por algunas características poco habituales en los equipos argentinos de los últimos años.
En esa estructura, Rodrigo De Paul se ubicó como volante por la derecha, Thiago Almada trabajó sobre el sector izquierdo y el centro del mediocampo quedó conformado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La principal sorpresa apareció en ofensiva, donde Scaloni apostó por una fórmula que no suele utilizar: dos centrodelanteros de área.
Lautaro Martínez, una de las piezas fijas del seleccionado, compartió la delantera con López. La presencia del atacante de Palmeiras le aportó referencia física, juego aéreo y capacidad para fijar a los defensores rivales. Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre la alineación para enfrentar a Honduras, el ensayo representa una señal importante de las alternativas que maneja el cuerpo técnico.
Más allá de los nombres, el mensaje parece claro. Scaloni busca ampliar el abanico de recursos tácticos para llegar al Mundial con diferentes respuestas según el rival y las circunstancias de cada partido. La posibilidad de jugar con dos delanteros de área, sumar variantes en los laterales y modificar el esquema sin perder equilibrio son aspectos que forman parte de las pruebas que se realizan durante esta etapa de preparación.
El equipo que dispuso el entrenador estuvo integrado por Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.
Argentina afrontará dos amistosos antes del comienzo de la Copa del Mundo. El primero será este sábado 6 de junio frente a Honduras, desde las 21, en el estadio Kyle Field de Texas. Luego, el martes 9, los campeones del mundo se medirán con Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.
Con el sueño de defender la corona cada vez más cerca, Scaloni continúa ajustando detalles. Los próximos entrenamientos serán determinantes para despejar las últimas dudas, aunque los ensayos ya permiten vislumbrar una idea: la Selección no se conforma con repetir fórmulas exitosas y sigue explorando nuevas variantes para llegar al Mundial en su mejor versión.