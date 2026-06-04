Caso Agostina Vega: una vecina declaró que escuchó música y ruidos extraños en la casa del acusado
La investigación por el femicidio de Agostina Vega incorporó una declaración considerada relevante: una vecina aseguró haber oído sonidos extraños y visto un vehículo con el motor encendido frente a la casa de Claudio Barrelier durante la madrugada.
Resumen para apurados
- Una vecina declaró haber escuchado ruidos y música en la casa de Claudio Barrelier la noche del femicidio de Agostina Vega, aportando un dato clave para esclarecer el crimen.
- A partir del testimonio, la Justicia realizó pruebas acústicas en la vivienda del imputado para verificar la consistencia del relato y determinar si se oían gritos desde afuera.
- La declaración y los peritajes acústicos resultarán determinantes para establecer la secuencia exacta del femicidio y consolidar las pruebas contra el único imputado.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo elemento que podría resultar clave para reconstruir lo ocurrido en la vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen. El testimonio de una vecina aportó detalles sobre movimientos y sonidos extraños registrados durante la madrugada en la casa del imputado.
Según trascendió, la mujer declaró haber escuchado música, ruidos de herramientas y la presencia de un vehículo con el motor encendido frente al domicilio durante la noche en que ocurrió el hecho.
El testimonio que incorporó la Justicia al expediente
La información fue difundida durante una cobertura televisiva en la que se detallaron las recientes medidas ordenadas por los investigadores. En las últimas jornadas, personal judicial, efectivos policiales y bomberos realizaron distintos procedimientos en la vivienda de Barrelier con el objetivo de verificar la consistencia de los testimonios incorporados a la causa.
De acuerdo con el relato de la vecina, los ruidos comenzaron alrededor de las 3 de la madrugada del domingo. La mujer aseguró haber percibido música a volumen elevado, movimientos inusuales dentro de la propiedad y sonidos que identificó como provenientes de herramientas.
Además, señaló que observó un vehículo estacionado frente a la vivienda con el motor encendido durante parte de la madrugada.
Pruebas acústicas para reconstruir lo ocurrido
A partir de esta declaración, la Justicia llevó adelante pruebas acústicas en el lugar para determinar qué tipo de sonidos podían escucharse desde las casas cercanas y si efectivamente era posible percibir gritos u otros ruidos provenientes del interior de la vivienda.
Los trabajos formaron parte de las tareas de reconstrucción impulsadas por los investigadores para esclarecer la secuencia de hechos ocurridos durante la noche del crimen.
El testimonio de la vecina adquirió relevancia porque, según explicó, en ese momento no alertó a las autoridades debido al temor que le generó la situación. De acuerdo con su relato, creyó que los ruidos podían estar relacionados con un intento de robo o con personas intentando ingresar a alguna propiedad de la zona.
Mientras la causa avanza, los investigadores buscan establecer si los sonidos denunciados guardan relación directa con lo sucedido en la vivienda de Barrelier y si pueden aportar nuevos elementos para la reconstrucción del femicidio de Agostina Vega.