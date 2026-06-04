Congreso Provincial de Alfabetización: llegó el turno de escuchar a los padres

¿Por qué faltan los chicos? “Pareciera que hay alguna dificultad de los adultos en imponer su autoridad- dice-. ¿Quién no tuvo un hijo que se levantó a la mañana y dijo no quiero ir a la escuela? Y uno ¿qué dijo? ‘Tenés que ir igual’. Esta última frase es la que no funciona hoy. El ausentismo escolar se ha extendido en todos los sectores de la sociedad. Quizás tenga que ver con una cuestión de valoración de la escuela”, advirtió. Por eso considera rescata el espacio de encuentro con las familias que organiza el Ministerio de Educación . “El compromiso de la familia es fundamental para la alfabetización de los chicos”, concluyó.