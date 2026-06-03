Selección Argentina: Nicolás Paz preocupa a Scaloni y Buendía quedó en alerta para el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Scaloni puso en alerta a Emiliano Buendía por la lesión de Nicolás Paz, quien podría quedar fuera de la Selección Argentina previo al Mundial 2026 en Kansas City.
- Paz arrastra una lesión ósea en la rodilla y no se entrena con normalidad, lo que llevó a Scaloni a pedirle a Buendía, antes excluido de la lista, que siga preparándose.
- Scaloni evaluará a Paz en EE.UU. antes del debut. El reglamento de la FIFA permite realizar cambios de último momento en la lista hasta 24 horas antes del primer partido.
La selección argentina sigue de cerca la evolución física de Nicolás Paz y, por precaución, ya activó un plan alternativo de cara al Mundial 2026. El volante del Como arrastra una molestia en la rodilla izquierda producto de una pequeña lesión ósea y todavía no pudo entrenarse con normalidad desde su llegada a la concentración.
La situación mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que en las últimas horas se comunicó con Emiliano Buendía para pedirle que permanezca preparado ante cualquier eventualidad. El mediocampista de Aston Villa, que había quedado fuera de la lista definitiva de 26 futbolistas, fue advertido para que no interrumpa su rutina de entrenamientos mientras se define el estado físico de Paz.
Buendía aparece como la principal alternativa en caso de que la lesión del juvenil obligue a realizar una modificación en la nómina antes del debut mundialista. El marplatense, de 29 años, viene de completar una destacada temporada en Europa, en donde disputó 54 partidos, marcó 11 goles y aportó nueve asistencias, además de consagrarse campeón de la Europa League.
Aunque inicialmente Scaloni optó por incluir a Giovani Lo Celso y mantener a Paz dentro de la lista definitiva, la evolución física del futbolista formado en Real Madrid obligó a reabrir el análisis.
El entrenador aprovechará los próximos días de trabajo en Kansas City para evaluar a todos los jugadores que llegan con alguna molestia física. El objetivo es determinar si están en condiciones de afrontar la exigencia de una Copa del Mundo. Si alguna situación genera dudas, la FIFA permite realizar reemplazos por lesión hasta 24 horas antes del debut de cada selección.
Por ahora, el foco está puesto en la recuperación de Paz. Mientras tanto, Buendía espera atento una posible convocatoria de último momento.