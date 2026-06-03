Selección Argentina: Nicolás Paz preocupa a Scaloni y Buendía quedó en alerta para el Mundial 2026

La situación mantiene en alerta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que en las últimas horas se comunicó con Emiliano Buendía para pedirle que permanezca preparado ante cualquier eventualidad. El mediocampista de Aston Villa, que había quedado fuera de la lista definitiva de 26 futbolistas, fue advertido para que no interrumpa su rutina de entrenamientos mientras se define el estado físico de Paz.