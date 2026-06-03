¿Se conecta primero el celular o el cargador? La respuesta que puede proteger tu batería

Cargar el teléfono celular es una acción cotidiana que la mayoría de las personas realiza de manera automática. Sin embargo, un hábito tan simple puede influir directamente en la duración de la batería y en el rendimiento general del dispositivo. Expertos tecnológicos advierten que la forma en que se conecta y desconecta el cargador puede marcar una diferencia importante en la salud del equipo.