¿Se conecta primero el celular o el cargador? La respuesta que puede proteger tu batería

Resumen para apurados
- Expertos de Huawei explicaron cómo conectar correctamente el celular para proteger la batería, recomendando enchufar primero el cargador a la corriente para evitar daños.
- Enchufar primero el teléfono lo expone a picos de tensión, causando fallas en el sistema. Al desconectar, se debe desenchufar primero el cargador de la red eléctrica.
- Adoptar estos hábitos sencillos prolongará la vida útil de las baterías de los móviles, previniendo gastos en reparaciones técnicas y optimizando el rendimiento futuro.
Cargar el teléfono celular es una acción cotidiana que la mayoría de las personas realiza de manera automática. Sin embargo, un hábito tan simple puede influir directamente en la duración de la batería y en el rendimiento general del dispositivo. Expertos tecnológicos advierten que la forma en que se conecta y desconecta el cargador puede marcar una diferencia importante en la salud del equipo.
La compañía tecnológica Huawei difundió una serie de recomendaciones destinadas a reducir el desgaste prematuro de los teléfonos móviles y evitar fallas asociadas a la carga incorrecta.
El error al cargar el celular que puede afectar la batería
Uno de los problemas más frecuentes está relacionado con el orden en que se conecta el cargador. De acuerdo con las recomendaciones de Huawei, muchas personas enchufan primero el cable al teléfono y luego a la toma de corriente. Esta práctica puede exponer al dispositivo a una sobretensión inicial que impacta directamente sobre sus circuitos internos.
La empresa explicó que conectar primero el cargador a la pared y después al teléfono ayuda a minimizar el contacto directo del equipo con posibles picos de tensión eléctrica. Aunque este procedimiento no elimina por completo el riesgo de sobretensiones, sí contribuye a reducir sus efectos.
Un síntoma que puede indicar este fenómeno es el sonido o zumbido que algunos dispositivos emiten al comenzar la carga. Entre las consecuencias asociadas a este problema figuran la pérdida de datos, bloqueos del sistema, reinicios inesperados, fallos en la pantalla y una disminución progresiva del rendimiento del celular.
Cómo desconectar el cargador de forma segura
El proceso de desconexión también requiere atención. Los especialistas señalan que retirar primero el cable del teléfono puede generar una corriente instantánea que afecta los componentes internos y acelera el deterioro de la batería.
Por este motivo, recomiendan seguir el procedimiento inverso: desconectar primero el cargador de la fuente de alimentación y luego retirar el cable del dispositivo. Esta sencilla medida ayuda a preservar los componentes electrónicos y a extender la vida útil del acumulador de energía.
Otro hábito que puede reducir la duración de la batería
Los fabricantes también aconsejan evitar que el celular permanezca conectado al cargador durante largos períodos una vez alcanzado el 100% de carga. Mantener el equipo enchufado innecesariamente puede someter a la batería a una tensión constante que favorece su desgaste con el paso del tiempo.
Adoptar buenas prácticas de carga no solo contribuye a conservar la autonomía del teléfono durante más años, sino que también reduce el riesgo de fallas técnicas y posibles gastos en reparaciones. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden resultar clave para mantener el dispositivo en óptimas condiciones desde el primer día de uso.