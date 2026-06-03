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Papel de aluminio en el piso: el truco poco conocido que cambia la temperatura en invierno

Descubrí las ventajas de este ingenioso recurso doméstico y la manera correcta de implementarlo en las habitaciones.

Papel de aluminio en el piso: el truco poco conocido que cambia la temperatura en invierno
IA Tn
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hogares argentinos adoptan el truco de colocar papel de aluminio bajo las alfombras este invierno para retener el calor y reducir las tarifas de gas y electricidad.
  • Este método de aislamiento térmico funciona colocando el papel con el lado brillante hacia arriba sobre pisos limpios, bloqueando el frío y reflejando la temperatura templada.
  • La técnica se consolida como una alternativa económica y sustentable frente al aumento de tarifas, promoviendo hábitos de ahorro energético accesibles para la población.
Resumen generado con IA

Ante la inminente llegada del invierno, crece la búsqueda de alternativas para conservar el calor en el hogar sin elevar el gasto en servicios como el gas y la electricidad. En este escenario, un método casero poco difundido resalta por su gran efectividad: colocar papel de aluminio debajo de las alfombras de las habitaciones.

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Aunque la propuesta genere sorpresa inicialmente, este sistema responde de manera directa a principios de aislamiento térmico residencial. El material metálico opera como una barrera reflectante que retiene las calorías del ambiente y frena el paso del frío proveniente del suelo, un beneficio que se percibe con mayor intensidad en viviendas con pisos de cerámica, mosaico o cemento alisado.

Por qué recomiendan poner papel aluminio debajo de la alfombra

Frente a la inminente llegada de las bajas temperaturas, los ciudadanos intentan hallar soluciones prácticas que permitan climatizar los espacios habitables sin que esto repercuta en las facturas de gas y luz. Entre las diversas opciones disponibles, un recurso doméstico de bajo costo gana terreno por su utilidad: la colocación de hojas de papel de aluminio debajo de los tapetes o alfombras que cubren las superficies de la casa.

A pesar de la incredulidad que pueda despertar este procedimiento, su funcionamiento se basa en la física del aislamiento térmico elemental. La lámina de metal actúa bloqueando la transferencia de temperatura, de modo que proyecta el calor interno hacia arriba y detiene la infiltración del frío del subsuelo, proporcionando un alivio notable en propiedades con baldosas, mosaicos o superficies cementicias.

Cómo aplicar el truco del aluminio en el piso

Para obtener mejores resultados, los especialistas en soluciones caseras recomiendan:

  • Limpiar bien el piso antes de colocar el aluminio
  • Extender varias hojas de papel aluminio cubriendo toda la superficie que ocupará la alfombra
  • Ubicar la cara brillante hacia arriba
  • Colocar la alfombra encima procurando que quede bien estirada
  • Evitar utilizar este método en zonas donde pueda acumularse humedad
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