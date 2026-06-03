Papel de aluminio en el piso: el truco poco conocido que cambia la temperatura en invierno

Por qué recomiendan poner papel aluminio debajo de la alfombra

Frente a la inminente llegada de las bajas temperaturas, los ciudadanos intentan hallar soluciones prácticas que permitan climatizar los espacios habitables sin que esto repercuta en las facturas de gas y luz. Entre las diversas opciones disponibles, un recurso doméstico de bajo costo gana terreno por su utilidad: la colocación de hojas de papel de aluminio debajo de los tapetes o alfombras que cubren las superficies de la casa.