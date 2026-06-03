Quiénes son los debutantes, los veteranos y los récords que marcará el Mundial 2026

La amplitud generacional también resulta impactante. El futbolista más veterano será el arquero escocés Craig Gordon, que llegará con 43 años y 162 días, mientras que el más joven será el mexicano Gilberto Mora, de apenas 17 años y 240 días. Entre ambos existe una diferencia superior a los 25 años. Además, habrá 22 jugadores menores de 20 años y siete que ya superaron la barrera de los 40.