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Quiénes son los debutantes, los veteranos y los récords que marcará el Mundial 2026

La FIFA publicó las listas oficiales y quedaron confirmadas varias marcas históricas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

NÚMEROS DE LOCOS. El Mundial 2026 ofrece datos llamativos a cada paso. Será el más grande de la historia del certamen.
NÚMEROS DE LOCOS. El Mundial 2026 ofrece datos llamativos a cada paso. Será el más grande de la historia del certamen.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA confirmó las listas de las 48 selecciones para el Mundial 2026 en Norteamérica, un certamen histórico que reunirá a un récord de 1.248 futbolistas.
  • Con el debut de cuatro países y planteles de 449 clubes, el torneo destaca por su brecha generacional y el récord de Messi, Ronaldo y Ochoa al disputar su sexto mundial.
  • Esta edición globalizada marcará un antes y un después en la inclusión y diversidad del fútbol, sentando un precedente de alta competitividad para futuras Copas del Mundo.
Resumen generado con IA

A pocos días del partido inaugural, la FIFA confirmó las listas definitivas de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026 y los datos reflejan a la perfección la dimensión histórica del torneo. Nunca antes una Copa del Mundo había reunido tantos países, tantos futbolistas ni una diversidad tan amplia de historias.

En total serán 1.248 jugadores los que buscarán la gloria en Estados Unidos, México y Canadá. De ellos, 357 ya saben lo que significa disputar un Mundial, mientras que 891 vivirán la experiencia por primera vez. Es el equilibrio perfecto entre experiencia y renovación.

La amplitud generacional también resulta impactante. El futbolista más veterano será el arquero escocés Craig Gordon, que llegará con 43 años y 162 días, mientras que el más joven será el mexicano Gilberto Mora, de apenas 17 años y 240 días. Entre ambos existe una diferencia superior a los 25 años. Además, habrá 22 jugadores menores de 20 años y siete que ya superaron la barrera de los 40.

El Mundial también será escenario de un hecho histórico. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el arquero mexicano Guillermo Ochoa se convertirán en los primeros futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Una marca reservada para leyendas que atraviesan generaciones.

El Mundial más grande de la historia

La expansión a 48 equipos también abrió la puerta a nuevos protagonistas. Jordania, Uzbekistán, Curazao y Cabo Verde disputarán por primera vez una fase final mundialista, una muestra de cómo el nuevo formato amplió las fronteras del torneo más importante del planeta.

La diversidad también aparece en la procedencia de los jugadores. Las listas incluyen futbolistas de 449 clubes diferentes repartidos en 71 países. Algunas selecciones, como Qatar y Arabia Saudita, están integradas casi exclusivamente por jugadores de sus ligas locales. En el otro extremo aparecen Uruguay, Senegal, Costa de Marfil, Curazao, Cabo Verde y República Democrática del Congo, cuyos planteles están compuestos íntegramente por futbolistas que actúan en el exterior.

Otro dato llamativo aparece en los bancos de suplentes. El portugués Carlos Queiroz, actual entrenador de Ghana, disputará su quinto Mundial consecutivo como director técnico, una marca que solamente había conseguido el histórico Bora Milutinović.

Los números ayudan a entender la magnitud del torneo. Pero detrás de ellos hay algo más importante: 1.248 historias distintas, 48 países persiguiendo el mismo sueño y una Copa del Mundo que promete ser la más global de todos los tiempos.

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