Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra tras el aumento y quiénes reciben el beneficio

Esta actualización constituye uno de los incrementos de mayor relevancia en el último tiempo para dicho programa, cuyo propósito central radica en asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores con mayor vulnerabilidad económica. Los nuevos valores de la prestación entraron en vigencia durante el mes de mayo y mantendrán su validez a lo largo de todo junio, cortando así un periodo de estabilidad en las cifras que rigió desde junio de 2024.