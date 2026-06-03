SociedadActualidad

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra tras el aumento y quiénes reciben el beneficio

El organismo ratificó las cifras actualizadas tras la subida del 38%, un beneficio que entró en vigencia durante mayo y mantendrá su validez a lo largo de todo el mes actual.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra tras el aumento y quiénes reciben el beneficio
Anses
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, ANSES continuará en Argentina con el pago de la Tarjeta Alimentar con un aumento del 38% para garantizar el acceso a la canasta básica de familias vulnerables.
  • La medida, dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, corta un período de estabilidad de montos vigente desde 2024. Los fondos se depositan automáticamente según los hijos.
  • Este incremento busca amortiguar el impacto económico en los sectores más vulnerables, asegurando que los nuevos montos de hasta $149.425 cubran necesidades alimentarias básicas.
Resumen generado con IA

Durante junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social dará continuidad al pago de la Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios percibirán los montos ajustados tras la reciente subida del 38% que estableció el Ministerio de Capital Humano, una medida orientada a sostener el poder de compra de las familias destinatarias.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga en junio 2026, según la cantidad de hijos

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga en junio 2026, según la cantidad de hijos

Esta actualización constituye uno de los incrementos de mayor relevancia en el último tiempo para dicho programa, cuyo propósito central radica en asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores con mayor vulnerabilidad económica. Los nuevos valores de la prestación entraron en vigencia durante el mes de mayo y mantendrán su validez a lo largo de todo junio, cortando así un periodo de estabilidad en las cifras que rigió desde junio de 2024.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en junio de 2026

Las sumas de la Prestación Alimentar se ajustan a la composición del grupo familiar y se depositan de forma automática junto con el beneficio principal de cada titular. En este sentido, durante junio de 2026, quienes perciben la Asignación por Embarazo y las familias con un solo hijo aportantes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) accederán a un total de $72.250.

Por otra parte, los hogares con dos hijos recibirán un ingreso de $113.299, mientras que las familias con tres o más descendientes percibirán $149.425. Los fondos se acreditan en la misma cuenta bancaria de las prestaciones sociales y su uso exclusivo queda limitado a la adquisición de alimentos y bebidas, quedando prohibida la compra de productos alcohólicos.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

Entre los beneficiarios se encuentran:

  • Los titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive
  • Las embarazadas a partir del tercer mes de gestación que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social
  • Las personas con hijos con discapacidad que perciben la AUH sin límite de edad
  • Las titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Becas Progresar 2026: quiénes recibirán hasta $105.000 en junio y cómo agilizar el proceso

Becas Progresar 2026: quiénes recibirán hasta $105.000 en junio y cómo agilizar el proceso

Calendario de pagos en junio: cuándo cobrarán jubilados y pensionados de Anses

Calendario de pagos en junio: cuándo cobrarán jubilados y pensionados de Anses

Monederos digitales: cuánto podés ganar invirtiendo $100.000 y cuál paga más intereses

Monederos digitales: cuánto podés ganar invirtiendo $100.000 y cuál paga más intereses

ARCA devuelve plata a monotributistas: quiénes pueden recibir el reintegro automático en 2026

ARCA devuelve plata a monotributistas: quiénes pueden recibir el reintegro automático en 2026

Estudiar en Japón con todo pago: cómo aplicar a las becas 2026 para argentinos

Estudiar en Japón con todo pago: cómo aplicar a las becas 2026 para argentinos

Lo más popular
“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
1

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
2

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

El alto poder de la gobernabilidad
3

El alto poder de la gobernabilidad

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado
4

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán
5

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
5

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Más Noticias
El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

Pensaron que era un terremoto, pero la NASA encontró una explicación inesperada

Pensaron que era un terremoto, pero la NASA encontró una explicación inesperada

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Horóscopo chino: los cuatro signos que cambiarán sus vidas en junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que cambiarán sus vidas en junio, según Ludovica Squirru

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

Tragedia en Ushuaia: quiénes eran la turista y el guía que murieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra

Tragedia en Ushuaia: quiénes eran la turista y el guía que murieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra

El SMN lanzó una alerta por lluvias: a qué provincia afecta este miércoles

El SMN lanzó una alerta por lluvias: a qué provincia afecta este miércoles

Comentarios