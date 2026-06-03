Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra tras el aumento y quiénes reciben el beneficio

Resumen para apurados
- En junio de 2026, ANSES continuará en Argentina con el pago de la Tarjeta Alimentar con un aumento del 38% para garantizar el acceso a la canasta básica de familias vulnerables.
- La medida, dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, corta un período de estabilidad de montos vigente desde 2024. Los fondos se depositan automáticamente según los hijos.
- Este incremento busca amortiguar el impacto económico en los sectores más vulnerables, asegurando que los nuevos montos de hasta $149.425 cubran necesidades alimentarias básicas.
Durante junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social dará continuidad al pago de la Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar. Los beneficiarios percibirán los montos ajustados tras la reciente subida del 38% que estableció el Ministerio de Capital Humano, una medida orientada a sostener el poder de compra de las familias destinatarias.
Esta actualización constituye uno de los incrementos de mayor relevancia en el último tiempo para dicho programa, cuyo propósito central radica en asegurar el acceso a la canasta básica alimentaria de los sectores con mayor vulnerabilidad económica. Los nuevos valores de la prestación entraron en vigencia durante el mes de mayo y mantendrán su validez a lo largo de todo junio, cortando así un periodo de estabilidad en las cifras que rigió desde junio de 2024.
Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en junio de 2026
Las sumas de la Prestación Alimentar se ajustan a la composición del grupo familiar y se depositan de forma automática junto con el beneficio principal de cada titular. En este sentido, durante junio de 2026, quienes perciben la Asignación por Embarazo y las familias con un solo hijo aportantes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) accederán a un total de $72.250.
Por otra parte, los hogares con dos hijos recibirán un ingreso de $113.299, mientras que las familias con tres o más descendientes percibirán $149.425. Los fondos se acreditan en la misma cuenta bancaria de las prestaciones sociales y su uso exclusivo queda limitado a la adquisición de alimentos y bebidas, quedando prohibida la compra de productos alcohólicos.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar
Entre los beneficiarios se encuentran:
- Los titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive
- Las embarazadas a partir del tercer mes de gestación que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social
- Las personas con hijos con discapacidad que perciben la AUH sin límite de edad
- Las titulares de Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más