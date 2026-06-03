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Becas Progresar 2026: quiénes recibirán hasta $105.000 en junio y cómo agilizar el proceso

Algunos beneficiarios recibirán el pago retroactivo de los meses no abonados. Además, Anses proporciona una herramienta de atajo para consultar el estado de la solicitud.

Becas Progresar: quénes recibirán el pago retroactivo en junio.
Becas Progresar: quénes recibirán el pago retroactivo en junio. (Imagen Web)
Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • En junio, ANSES pagará en Argentina hasta $105.000 retroactivos a beneficiarios de las Becas Progresar debido a demoras en la aprobación de las solicitudes del ciclo 2026.
  • El beneficio acumula las cuotas de marzo, abril y mayo. Los estudiantes pueden verificar su estado de aprobación usando la Certificación Negativa en la web oficial de ANSES.
  • Este desembolso alivia el presupuesto estudiantil. Quienes cumplan con los requisitos académicos recibirán el 100% del monto, mientras que el resto tendrá una retención del 20%.
Resumen generado con IA

La primera convocatoria a las Becas Progresar abrió su período de inscripción para las diferentes líneas de asistencia económica diferenciadas según el tipo de formación. La línea inicial fue “Finalización de la educación obligatoria”, que estableció su cronograma del 27 de marzo al 24 de abril, según la Resolución 172/2026 del Gobierno Nacional. A partir de allí, un proceso de evaluación de tiempo variante antecedería al pago de $35 mil correspondiente a todas las líneas. Debido a que esta instancia puede ser extendida, muchos beneficiarios cobrarán un retroactivo de los pagos acumulados.

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La Administración de la Seguridad Social (Anses) es la encargada de asignar los cobros de las Becas Progresar, en un esfuerzo en conjunto con el Ministerio de Capital Humano, que, tras finalizar las evaluaciones socioeconómicas y académicas procede a habilitar, o rechazar en caso de incumplimiento de los requisitos, el pago de la asistencia económica. Debido a que muchos análisis pueden haberse extendido, en junio se establecerá el desembolso retroactivo de tres cuotas acumuladas.

Cómo consultar el estado de aprobación del beneficio

Anses comenzó a reflejar las primeras adjudicaciones de las Becas Progresar del ciclo lectivo 2026, anunciando en la página a algunos usuarios que pueden verificar ya su estado de alta. La resolución final del Ministerio de Capital Humano habilita un alivio financiero inmediato para quienes estuvieron en período de examen: la liquidación conjunta de las cuotas de marzo, abril y mayo, acumulando montos que podrán alcanzar hasta los $105.000.

Para verificar el estado del solicitante, Anses proporcionó herramientas que permiten acelerar el proceso de consulta, como lo es la Certificación Negativa de Anses, un atajo para comprobar si la solicitud está aprobada. Este comprobante es emitido por el organismo previsional y permite demostrar que una persona no registra ingresos ni recibe beneficios sociales, aportes jubilatorios o cobertura de obra social.

Este documento, solicitado con frecuencia en planes sociales y subsidios, se establece como un “semáforo” de la prestación. Al realizar la consulta en la web oficial de la entidad, los estudiantes pueden detectar si su CUIL ya tiene asignado el beneficio. Para constatar esto, el usuario debe ingresar al apartado de certificaciones, colocar su CUIL y seleccionar el período mayo-mayo 2026. Si el sistema arroja la leyenda de las Becas Progresar resaltada, el cobro para junio 2026 está ratificado por ANSES.

Montos finales y quiénes pueden cobrar hasta $105.000

Debido a los tiempos administrativos de adjudicación del ciclo 2026, ANSES procederá a abonar de manera retroactiva los meses adeudados. Dado que el valor nominal de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales, el acumulado por los tres meses (marzo, abril y mayo) representa una cifra significativa para el presupuesto estudiantil. Sin embargo, la acreditación final depende de la línea de beca y la antigüedad del alumno.

En cuanto a los montos, la beca mantiene un valor mensual de $35.000. Sin embargo, no todos los beneficiarios perciben el total de esa suma, ya que en determinados casos se aplica una retención del 20% hasta que se acrediten los requisitos académicos exigidos.

Quienes resulten incluidos en la liquidación de junio cobrarían además las cuotas retroactivas de marzo, abril y mayo. De esta manera, los estudiantes que perciban el 100% recibirán $105.000, mientras que aquellos alcanzados por la retención cobrarán $84.000. El saldo retenido será abonado una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas por el programa.

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