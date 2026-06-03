Becas Progresar 2026: quiénes recibirán hasta $105.000 en junio y cómo agilizar el proceso

La primera convocatoria a las Becas Progresar abrió su período de inscripción para las diferentes líneas de asistencia económica diferenciadas según el tipo de formación. La línea inicial fue “Finalización de la educación obligatoria”, que estableció su cronograma del 27 de marzo al 24 de abril, según la Resolución 172/2026 del Gobierno Nacional. A partir de allí, un proceso de evaluación de tiempo variante antecedería al pago de $35 mil correspondiente a todas las líneas. Debido a que esta instancia puede ser extendida, muchos beneficiarios cobrarán un retroactivo de los pagos acumulados.