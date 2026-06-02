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Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo consultar si fue aprobada la inscripción

Los estudiantes que resulten beneficiarios podrán acceder a una asistencia económica mensual administrada por la Anses.

Becas Progresar: ¿qué pasará con los montos de junio?
Becas Progresar: ¿qué pasará con los montos de junio? (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional finalizó la primera etapa de inscripción a las Becas Progresar 2026 en Argentina, otorgando una asistencia mensual de 35.000 pesos a estudiantes.
  • Anses abonará el 80% mensual ($28.000) y retendrá el 20% restante, que se pagará tras certificar la regularidad. El estado de la solicitud se consulta en Mi ANSES o Progresar.
  • El programa del Ministerio de Capital Humano busca asegurar la continuidad escolar de sectores vulnerables cuyos ingresos familiares no superen tres salarios mínimos.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional finalizó la primera etapa de inscripción para las líneas Obligatorio y Superior de las Becas Progresar 2026, mientras continúa abierto el registro para quienes deseen acceder a la línea de Formación Profesional. Los estudiantes que resulten beneficiarios podrán acceder a una asistencia económica mensual administrada por la Anses.

Cuánto pagan las Becas Progresar 2026

Mediante la Resolución 172/2026, el Ejecutivo estableció que el monto mensual bruto de las Becas Progresar es de 35.000 pesos para los beneficiarios de las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional.

Sin embargo, los estudiantes no reciben el total del beneficio cada mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deposita el 80% del monto, equivalente a 28.000 pesos mensuales, mientras que retiene el 20% restante.

De esta manera, se descuentan 7.000 pesos por mes, que se acumulan y se abonan en un único pago anual una vez que el beneficiario acredita su condición de alumno regular y cumple con los requisitos académicos establecidos por el programa.

Además, quienes ingresan por primera vez a las Becas Progresar pueden percibir pagos retroactivos correspondientes a los meses transcurridos desde la fecha de inscripción.

Cómo saber si aprobaron la inscripción a las Becas Progresar

Los estudiantes pueden consultar el estado de su solicitud a través de dos canales oficiales.

1. Mi ANSES

La primera opción consiste en ingresar a la plataforma de ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí es posible verificar si existe una fecha de cobro asignada y consultar el calendario de pagos.

2. Plataforma Progresar

También se puede ingresar al portal oficial de Progresar, donde el sistema informa si la solicitud fue:

Aprobada

Observada

Rechazada

En caso de que el trámite figure como "observado", la plataforma detalla los motivos, que pueden estar relacionados con documentación incompleta, errores en los datos declarados o inconsistencias en la evaluación socioeconómica.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar 2026

El programa está destinado a estudiantes de nivel secundario, terciario, universitario, enfermería y formación profesional de todo el país.

Entre los principales requisitos, se establece que los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), salvo excepciones contempladas en la normativa vigente.

Las Becas Progresar dependen del Ministerio de Capital Humano, mientras que la liquidación y el pago de los haberes se realizan a través de la ANSES. El objetivo es acompañar las trayectorias educativas y promover la finalización de estudios en los distintos niveles de formación.

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