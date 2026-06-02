Nazarena Vélez se quebró en vivo y apuntó contra Fede Bal: "Tenía ganas de ir a matarlo"

Resumen para apurados
- Nazarena Vélez lloró en vivo en LAM al defender a su hija Barbie tras las recientes declaraciones de Fede Bal sobre su conflicto judicial de hace diez años.
- El conflicto resurgió tras declarar Bal que el tiempo le dio la razón en la causa por violencia recíproca de hace diez años, la cual cerró con sobreseimiento en 2017.
- El pedido de Barbie Vélez de no hablar del tema y el descargo de su madre exponen las secuelas del conflicto y reabren el debate sobre la revictimización en los medios.
La polémica entre Federico Bal y Barbie Vélez volvió a quedar en el centro de la escena luego de las recientes declaraciones del actor en una entrevista con José María Listorti. A raíz de esto, Nazarena Vélez no pudo contener la emoción y estalló en vivo durante su participación en LAM (América TV), donde defendió con dureza a su hija.
La actriz y productora teatral había anticipado horas antes, a través de sus redes sociales, que enfrentaría “un día repleto de responsabilidades”, entre ellas su presencia en el programa de espectáculos. Sin embargo, apenas ingresó al estudio y fue recibida por Denise Dumas, quien reemplaza temporalmente a Ángel de Brito en la conducción, terminó quebrándose.
“¿Por qué no querías venir?”, le preguntó Dumas. Entre lágrimas, Nazarena respondió: “Porque cuando un hijo la está pasando mal, no lo puedo evitar. Ver a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, ver cómo la señalan”.
La conductora intentó contenerla y le dijo: “No podés engancharte...”, pero la panelista reaccionó conmovida: “¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija?”.
Luego profundizó sobre el impacto emocional que tuvo aquella relación en Barbie Vélez. “¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama, y vos ver cómo todo el mundo la señala? Y cómo la Justicia no es justicia... Nos pasa siempre en este país”, expresó.
Al cuestionar el accionar judicial, Nazarena agregó: “Alguien estaba diciendo que se intentó incendiar un lugar y que se le pegó a una mujer, no podés decir que es un empate técnico. Y sigo escuchando que hablan de mi hija y la veo sufrir, y no se lo merece”.
También recordó que el conflicto afectó durante años la carrera profesional de Barbie Vélez. “No trabajó durante muchos años por esto”, afirmó.
Aunque destacó la actitud de su hija frente a las recientes declaraciones de su expareja, remarcó que el dolor sigue presente. “Me da orgullo verla plantarse, pero igual le duele. Barbie fue muy humillada; a Barbie todo el mundo la trató de ‘loquita’”, sostuvo.
En ese contexto, también apuntó contra Laurita Fernández, quien oficializó su relación con Fede Bal después de la separación del actor y Barbie Vélez.
“Decían que lo de Laurita era mentira, que era una loquita y que revisaba los celulares... Hace tres años veíamos lo de Sofía Aldrey y lo aplaudíamos”, recordó, en referencia al escándalo de infidelidad que salió a la luz a través de mensajes descubiertos en el lavarropas inteligente que compartían Bal y Aldrey.
“La trataron de loca por haberse puesto mal por haberse enterado de que le faltaban el respeto, de que su novio y su compañera de trabajo le estaban faltando el respeto”, agregó.
Las declaraciones de Nazarena llegaron luego de que Carmen Barbieri también fuera consultada sobre el tema. “No siento nada, no me sorprendo”, respondió la capocómica ante la prensa. Además, aseguró que nunca intervino en el conflicto porque su hijo “ya era un hombre” cuando ocurrió el escándalo.
“No sabía que Fede tenía una lista de las personas que hablaron de él en ese momento. En mi casa, desde hace 10 años, no se habla del tema ni en privado porque está resuelto. La Justicia determinó lo que determinó”, concluyó.
Qué dijo Fede Bal y por qué volvió la polémica
El nuevo capítulo del conflicto comenzó después de una entrevista que Fede Bal brindó a José María Listorti en el canal de streaming Blender.
Allí recordó las denuncias cruzadas por violencia de género y daños que ambos realizaron hace una década y que terminaron con el sobreseimiento judicial de las dos partes en 2017.
Durante la charla, el actor aseguró que “el tiempo le dio la razón” y defendió su accionar en aquel momento. “Cuando vos sos una buena persona e hiciste las cosas bien, no te escapás a Brasil, te quedás acá recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”, sostuvo.
Las declaraciones provocaron la reacción inmediata de Barbie Vélez, quien desde el streaming de Bondi, espacio que comparte con su madre, le pidió públicamente a su expareja que no vuelva a hablar de ella y aseguró que volver a instalar el tema le generó un profundo dolor.