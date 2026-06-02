Nazarena Vélez se quebró en vivo y apuntó contra Fede Bal: "Tenía ganas de ir a matarlo"

La polémica entre Federico Bal y Barbie Vélez volvió a quedar en el centro de la escena luego de las recientes declaraciones del actor en una entrevista con José María Listorti. A raíz de esto, Nazarena Vélez no pudo contener la emoción y estalló en vivo durante su participación en LAM (América TV), donde defendió con dureza a su hija.