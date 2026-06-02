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Ola de "Supergripe" en Argentina: cuáles son los síntomas de la influenza H3N2

El Ministerio de Salud alertó por una mayor circulación de virus respiratorios. Los menores de 10 años concentran el 46% de los contagios detectados.

OLA DE SUPERGRIPE en la Argentina
OLA DE "SUPERGRIPE" en la Argentina
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Salud de Argentina alertó sobre un fuerte aumento de influenza A (H3N2), que concentra el 98% de los casos de gripe y supera el umbral de brote epidemiológico.
  • La aceleración de contagios comenzó en la semana 10, afectando principalmente a menores de 10 años (46% de casos) y registrando más de 2.200 internaciones por cuadros graves.
  • Ante el avance de la variante H3N2 para 2025 y 2026, las autoridades instan a priorizar la vacunación antigripal y extremar medidas de higiene para mitigar el impacto invernal.
Resumen generado con IA

La influenza A (H3N2) concentra el 98% de los casos de gripe detectados en Argentina y acompaña una suba de consultas médicas e internaciones por enfermedades respiratorias.

La secuenciación genómica realizada por ANLIS-Malbrán identificó al subclado J.2.4.1/(K) de H3N2 como la variante predominante durante 2025 y 2026.

Los datos surgen del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) difundido por el Ministerio de Salud.

El organismo informó que los casos de enfermedad tipo influenza (ETI) y neumonía superan el umbral de brote desde la semana epidemiológica 11. La situación coincide con el inicio de la temporada de mayor circulación viral en el país.

Influenza H3N2: el virus que domina la temporada

Durante las últimas cuatro semanas analizadas, el sistema de vigilancia detectó 185 casos positivos de influenza entre 870 pacientes internados por infección respiratoria aguda grave (IRAG).

La influenza fue el virus con mayor presencia entre los casos analizados. Detrás quedaron el virus sincicial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2.

El BEN señala que los casos de influenza mostraron niveles estables hasta la semana 9. Desde la semana 10 comenzó una aceleración sostenida tanto en cantidad de contagios como en porcentaje de positividad.

Cuántas internaciones se registraron

Entre las primeras 18 semanas del año, Argentina acumuló 2.243 internaciones por infección respiratoria aguda grave y otras 834 por IRAG extendida.

El Ministerio de Salud indicó que la curva ascendente comenzó a observarse desde la semana 11, en simultáneo con el avance de la influenza A (H3N2).

La vigilancia ambulatoria también reflejó la misma tendencia. Las Unidades de Monitoreo Ambulatorio (UMA) reportaron una positividad para influenza de 31,5% en la semana 19, uno de los niveles más altos del año.

Los grupos más afectados

El análisis por edad mostró que los niños menores de 10 años representan el 46% de los casos estudiados por el Laboratorio Nacional de Referencia.

Los adolescentes y adultos jóvenes aparecen en segundo lugar entre los grupos con más diagnósticos positivos.

En los cuadros graves, la mayor positividad para influenza corresponde a personas mayores de 60 años. En tanto, el virus sincicial respiratorio afecta principalmente a bebés menores de un año, sobre todo entre los seis y once meses.

Síntomas de la influenza H3N2

Según informó el Ministerio de Salud, los síntomas más comunes de la "supergripe" son:

• Fiebre (o febrícula)

• Tos

• Dolor de garganta

• Congestión nasal

• Dolor muscular

• Dolor de cabeza

• Cansancio intenso

• Escalofríos

De presentar alguno de los siguientes síntomas, se debe acudir de forma urgente al hospital:

• Dificultad para respirar

• Dolor u opresión en el pecho

• Somnolencia

• Empeoramiento repentino

• Fiebre persistente en personas de riesgo

Cómo prevenir el contagio

Frente al aumento de la circulación de influenza y otros virus respiratorios, el organismo reiteró la importancia de la vacunación antigripal, preferentemente antes del inicio de la temporada invernal.

Además, el organismo recomendó extremar las medidas de higiene de manos mediante el uso frecuente de alcohol en gel.

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