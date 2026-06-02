La Pluma de Oro de WAN-IFRA distinguió a los fotoperiodistas de Gaza

En una de las ceremonias más emotivas del Congreso Mundial de Medios de Noticias de WAN-IFRA, la organización otorgó la Pluma de Oro de la Libertad 2026 a los fotógrafos y camarógrafos profesionales que continúan trabajando en Gaza, en reconocimiento a su labor en medio del conflicto, uno de los más letales para periodistas de los que se tenga registro.