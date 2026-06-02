La Pluma de Oro de WAN-IFRA distinguió a los fotoperiodistas de Gaza

Resumen para apurados
- WAN-IFRA otorgó de forma colectiva la Pluma de Oro de la Libertad 2026 a fotoperiodistas de Gaza durante el Congreso Mundial de Medios por documentar la guerra bajo grave riesgo.
- Los reporteros locales cubren el conflicto sin descanso mientras sufren la pérdida de familiares y colegas. Más de 200 trabajadores de prensa han muerto en Gaza desde el inicio.
- El premio valida el rigor de la cobertura en Gaza y refuerza el reclamo global para proteger a los periodistas, cuyo trabajo es clave para garantizar el acceso a la verdad.
En una de las ceremonias más emotivas del Congreso Mundial de Medios de Noticias de WAN-IFRA, la organización otorgó la Pluma de Oro de la Libertad 2026 a los fotógrafos y camarógrafos profesionales que continúan trabajando en Gaza, en reconocimiento a su labor en medio del conflicto, uno de los más letales para periodistas de los que se tenga registro.
El premio, creado en 1961 para distinguir contribuciones excepcionales a la defensa de la libertad de prensa, fue entregado de manera colectiva a los periodistas visuales palestinos que documentan la guerra desde el territorio. La distinción fue recibida en representación de ellos por Mohammed Abed (AFP), Fatima Shbair (Associated Press) y Mohammed Salem (Reuters).
Al anunciar el galardón, el presidente del Foro Mundial de Editores de WAN-IFRA, David Walmsley, recordó que los últimos años han sido "los más brutales de la historia para los periodistas" y destacó que en Gaza han muerto más de 200 trabajadores de prensa desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas.
"Otorgamos la Pluma de Oro de la Libertad a un conjunto de periodistas que, contra todo pronóstico, incluso tras la muerte de colegas y familiares, han perseverado en las circunstancias más atroces para honrar la memoria de quienes fueron asesinados y para asegurar que el mundo nunca pueda decir: no lo sabíamos", afirmó.
Los tres periodistas describieron las condiciones extremas en las que desarrollan su trabajo. Abed señaló que los reporteros palestinos no observaban la guerra desde afuera, sino que la vivían en primera persona. "Cuando fotografiaba un funeral, muchas veces fotografiaba a personas que conocía. Cuando retrataba a niños sin comida, eran niños de mi propia comunidad", relató.
Shbair recordó que, a diferencia de otros conflictos, en Gaza no hubo posibilidad de relevar equipos ni de tomar descansos. Con el acceso restringido para la prensa internacional, la tarea de documentar lo que ocurría recayó casi exclusivamente en periodistas palestinos que cubrían la guerra mientras intentaban proteger a sus propias familias.
Los galardonados defendieron además el rigor profesional de esa cobertura. Explicaron que las imágenes distribuidas por AFP, AP y Reuters fueron sometidas a los mismos estándares editoriales y procesos de verificación aplicados en cualquier otro escenario de conflicto.
El momento más conmovedor llegó con la intervención de Salem, ganador del premio World Press Photo en 2024, quien recordó a su hermano Bilal, también periodista, muerto durante la guerra. "Esa pérdida nunca desaparece. Pero el trabajo continúa porque el registro importa", dijo.
Para los premiados, el reconocimiento no mitiga el dolor, pero constituye una forma de decirles a los periodistas de Gaza que su labor y sus sacrificios no han pasado inadvertidos.
Al cerrar la ceremonia, los representantes de las tres agencias internacionales defendieron el derecho de los periodistas a informar sin sufrir hostigamiento ni violencia. "Cuando los periodistas son asesinados, cuando se los señala como enemigos o se les impide trabajar, no son solo ellos quienes sufren. Sufre toda la sociedad que depende de la verdad", afirmaron.
La ovación que siguió a sus palabras fue una de las más extensas del congreso y convirtió a la Pluma de Oro 2026 en un homenaje tanto a los periodistas caídos como a quienes continúan documentando la guerra desde Gaza.