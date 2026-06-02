El dólar mayorista cae a $1.425, pero se mantiene cerca de su nivel más alto en cuatro meses

Resumen para apurados
- El dólar mayorista cayó a $1.425 este martes 2 de junio en Argentina por una leve corrección, aunque se mantiene cerca de sus valores máximos de los últimos cuatro meses.
- El retroceso se da mientras suben los dólares financieros y el Banco Central acumula reservas por US$9.802 millones en el año, beneficiado por la flexibilización de metas del FMI.
- Operadores proyectan un dólar a $1.448 para fin de junio. El desafío clave será sostener la acumulación de reservas sin presionar los precios ni afectar la baja de la inflación.
El dólar oficial registra una leve baja este martes 2 de junio en el segmento mayorista, aunque se mantiene cerca de los valores más elevados de los últimos cuatro meses. La divisa retrocede $1 y cotiza a $1.425 para la venta, luego de haber alcanzado recientemente su mayor nivel desde febrero.
A pesar de esta corrección, el tipo de cambio continúa lejos del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno, que este martes se ubica en $1.764,15. La diferencia entre ambos valores alcanza el 23,8%.
Qué pasa con el dólar oficial y los contratos de futuro
Mientras el dólar mayorista muestra una leve caída, los contratos de dólar futuro operan con subas de hasta 0,5% en los distintos vencimientos de 2026. Según las cotizaciones del mercado, los operadores proyectan que el tipo de cambio mayorista alcance los $1.448,5 hacia fines de junio y llegue a $1.628 para diciembre.
En el segmento minorista, el dólar sube $5 y se vende a $1.450 en el Banco Nación. En consecuencia, el dólar tarjeta se ubica en $1.885. Por su parte, el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central muestra una cotización de $1.443,84 para la venta.
Los dólares financieros y el blue también avanzan
Los tipos de cambio paralelos acompañan la tendencia alcista. El dólar contado con liquidación (CCL) registra una suba del 0,8%, mientras que el dólar MEP avanza 0,7%.
La brecha entre el CCL y el dólar mayorista se ubica en torno al 5,1%. En tanto, el dólar blue permanece estable en $1.435, de acuerdo con los relevamientos realizados en el mercado informal.
El Banco Central sigue comprando reservas
El Banco Central comenzó junio con compras moderadas en el mercado cambiario, luego de cerrar mayo con uno de los mejores resultados del año en materia de acumulación de divisas.
Durante la jornada anterior, la autoridad monetaria adquirió US$55 millones y elevó el saldo acumulado de compras en 2026 a US$9.802 millones. De esta manera, se encuentra cada vez más cerca de alcanzar la meta simbólica de US$10.000 millones en apenas seis meses.
La mejora en las reservas se explica, en gran medida, por la liquidación de divisas provenientes de la cosecha gruesa y por el regreso de emisiones de deuda corporativa en los mercados.
El FMI flexibilizó la meta de reservas
En paralelo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a flexibilizar las exigencias vinculadas a la acumulación de reservas internacionales. Según estimaciones recientes, el organismo redujo en aproximadamente US$11.800 millones la meta de reservas internacionales netas prevista para junio de 2026 respecto del objetivo originalmente acordado.
Para el economista Gustavo Ber, un proceso de reacomodamiento gradual del dólar acompañado por una sostenida acumulación de reservas sería bien recibido por los inversores, especialmente si no afecta la desaceleración de la inflación observada en los últimos meses.
Expectativas para el mercado cambiario
Los analistas siguen de cerca la evolución del dólar oficial y la estrategia del Banco Central para sostener la acumulación de reservas sin generar tensiones adicionales sobre los precios. La combinación entre mayor ingreso de divisas y una demanda cambiaria contenida será clave para determinar la dinámica del mercado durante el segundo semestre del año.