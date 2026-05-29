DeportesFútbol Cuti Romero ya está con la Selección: ilusión mundialista y atención por su estado físico Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Cristian Romero, defensor del Tottenham. Hace 2 Hs Seguir en Temas San Miguel de TucumánSelección Argentina de fútbolWhatsAppColalao del ValleArgentinaCristian RomeroMundial 2026 Tamaño texto Comentarios Lo más popular Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico “Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura ¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional Ranking notas premium Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia” Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?