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Cuti Romero ya está con la Selección: ilusión mundialista y atención por su estado físico
Cristian Romero, defensor del Tottenham.
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