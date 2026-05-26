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Escándalo en la AFA: declarará el financista cercano a "Chiqui" Tapia y negará las acusaciones de lavado

Se trata de Ariel Vallejo, empresario vinculado a Sur Finanzas e investigado por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Escándalo en la AFA: declarará el financista cercano a Chiqui Tapia y negará las acusaciones de lavado
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Ariel Vallejo, financista cercano a 'Chiqui' Tapia, declarará este martes ante la Justicia de Lomas de Zamora para negar acusaciones de lavado de dinero vinculadas a la AFA.
  • Tras una denuncia de ARCA por evasión de $3.300 millones, la Justicia investiga contratos sospechosos de sponsoreo entre la firma Sur Finanzas y 17 clubes del fútbol argentino.
  • Este escándalo impacta al fútbol local por la magnitud económica investigada y por la estrecha relación pública de Vallejo con altos dirigentes, incluyendo al titular de la AFA.
Resumen generado con IA

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y señalado por sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, declarará este martes ante la Justicia federal de Lomas de Zamora en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. Según trascendió, el financista se presentará con un escrito preparado por su defensa y rechazará de manera categórica todas las acusaciones en su contra.

La indagatoria estará a cargo del juez federal Luis Armella y de la fiscal Cecilia Incardona, quienes llevan adelante una investigación que involucra movimientos millonarios y contratos firmados entre Sur Finanzas y distintos clubes del fútbol argentino. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Vallejo no responderá preguntas y se limitará a presentar formalmente su descargo.

La investigación que sacude al fútbol argentino

La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó presuntas maniobras de evasión impositiva por más de 3.300 millones de pesos mediante el uso de empresas fantasma y monotributistas falsos. A partir de allí, la PROCELAC comenzó a investigar un supuesto esquema financiero que habría operado entre 2020 y 2025.

Según la hipótesis de la fiscalía, distintos contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y entidades deportivas habrían sido utilizados para darle apariencia legal a movimientos económicos sin contraprestación real. En la investigación aparecen involucrados 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Platense, Temperley y Barracas Central.

Los investigadores también intentan determinar si existió una estructura organizada destinada a canalizar fondos a través de distintas empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas. La Justicia sostiene que varias sociedades comerciales relacionadas con Vallejo habrían sido utilizadas para generar “capas de opacidad societaria” y dificultar el rastreo del dinero.

El caso genera fuerte impacto dentro del fútbol argentino no solamente por la magnitud económica de la investigación, sino también por la cercanía de Vallejo con dirigentes importantes de la AFA, entre ellos el propio Tapia, con quien mantiene vínculos públicos desde hace varios años.

Temas Selección Argentina de fútbolClaudio "Chiqui" TapiaPablo Toviggino
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