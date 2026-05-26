Escándalo en la AFA: declarará el financista cercano a "Chiqui" Tapia y negará las acusaciones de lavado

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y señalado por sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, declarará este martes ante la Justicia federal de Lomas de Zamora en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. Según trascendió, el financista se presentará con un escrito preparado por su defensa y rechazará de manera categórica todas las acusaciones en su contra.