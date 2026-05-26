"Espero que ganes": la emotiva despedida de Eduardo Carrera al ser eliminado de Gran Hermano

Resumen para apurados
- Eduardo Carrera fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada el lunes 25 de mayo tras perder en la votación telefónica contra Cinzia Francischiello.
- Carrera obtuvo el 57,7% de los de votos frente al 42,3% de Cinzia, en una jornada tensa que también incluyó la expulsión previa de la participante Lola Tomaszeuski.
- La salida de Eduardo altera la dinámica entre los competidores, quienes se conmovieron con su emotiva despedida, donde deseó que su compañero Ema gane el certamen.
El pasado lunes 25 de mayo se vivió una gala cargada de tensiones en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, marcada inicialmente por la expulsión de Lola Tomaszeuski y posteriormente por la salida definitiva de Eduardo Carrera. El desarrollo de la noche transformó por completo el panorama del juego, dejando un ambiente de fuerte impacto entre los participantes que continúan en competencia.
En el tramo decisivo, Santiago del Moro ingresó al televisor del salón para anunciar que Juanicar aseguraba su continuidad al recibir apenas el 3,8% de los votos del público. Aquella resolución dejó el veredicto final en un mano a mano entre Cinzia Francischiello y Eduardo Carrera, hasta que el conductor reveló el veredicto definitivo de la audiencia que dejó a Eduardo fuera del certamen.
La despedida entre Eduardo y sus compañeros
“Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final. Le deseo lo mejor a todos, sobre todo a vos Ema, espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija. Los quiero mucho a todos”, Dijo Eduardo al abandonar "la casa".
La eliminación de Eduardo fue ejecutada al recibir el 57,7% de los votos para abandonar la casa en el mano a mano con Cinzia, que obtuvo el 42,3%. “Te mando un abrazo fuerte. La verdad fue un gusto haberte tenido en la casa. Subrayo tu buena educación y tu respeto. Te deseo lo mejor”, fueron algunas de sus últimas palabras televisadas.
- Gabriel Lucero
- Divina Gloria (abandono por salud)
- Tomy Riguera (placa planta)
- Carla “Carlota" Bigliani
- Carmiña Masi (expulsada)
- Nicolás Sícaro
- Kennys Palacios
- Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
- Franco Poggio
- Cinzia Francischiello
- Andrea del Boca (abandono por salud)
- Lola Tomaszeuski
- La Maciel (abandono por decisión propia)
- Martín Rodríguez
- Brian Sarmiento
- Solange Abraham (expulsión)
- Nazareno Pompei
- Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
- Daniela De Lucía
- Grecia Colmenares (placa planta)
- Lolo Poggio (placa planta)
- Danelik Galazan
- Lola Tomaszeuski (expulsión)
- Eduardo Carrera