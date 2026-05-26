"Espero que ganes": la emotiva despedida de Eduardo Carrera al ser eliminado de Gran Hermano

La despedida entre Eduardo y sus compañeros

“Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final. Le deseo lo mejor a todos, sobre todo a vos Ema, espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija. Los quiero mucho a todos”, Dijo Eduardo al abandonar "la casa".