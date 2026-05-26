El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

Por tal motivo, la resolución ratificó de manera expresa que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantendrá sus plenas facultades de control. El organismo de control civil será el encargado estricto de fiscalizar que las empresas cumplan con la entrega de los tickets en tiempo y forma, sosteniendo los canales de denuncia ante eventuales irregularidades. Asimismo, se fijó una cláusula transitoria para resguardar aquellos expedientes y solicitudes iniciadas de forma previa a la publicación de la norma.