La imperdible serie con Guillermo Francella y Luis Brandoni que arrasa en Netflix

Detrás de una propuesta singular

En medio de una crisis de la mediana edad Hugo Bermúdez (Guillermo Francella), padre honesto y abnegado de un hijo adolescente al que crió solo, se enfrenta a la pérdida de su empleo y la herida emocional que siente. En ello, una oferta laboral le llega de su prima Gloria, un puesto en su microemprendimiento que sigue la lógica de las apps de citas actuales, aunque desempeñada a través de una llamada telefónica. El problema es que la dinámica falla ya que mientras que las mujeres solicitan una pareja, los hombres escasean en la oferta laboral.