La imperdible serie con Guillermo Francella y Luis Brandoni que arrasa en Netflix

Resumen para apurados
- La comedia argentina "El Hombre de tu Vida", protagonizada por Francella y Brandoni, arrasa en Netflix tras sumarse a su catálogo global por su vigencia y calidad.
- Dirigida por Juan José Campanella y emitida en 2011-2012, la trama sigue a un padre soltero desempleado que trabaja simulando ser el hombre ideal para clientas de una agencia.
- El éxito en streaming consolida el valor de la ficción argentina clásica, permitiendo que nuevas generaciones redescubran esta aclamada comedia con proyección internacional.
Enamorar, engañar y luego facturar, un trabajo que Hugo Bermúdez no sabía que para él era innato. Con su carisma encantador, un padre común y corriente se descubre siendo el objeto de amor de cientos de mujeres, algo que luego pasa a ser el cometido de su nuevo puesto laboral y una tarea que le traerá problemas tarde o temprano. Esa es la premisa que guía a "El hombre de tu vida", la serie protagonizada por Guillermo Francella y “Beto” Brandoni que se incorporó a Netflix a fines del año pasado.
Otra producción ejecutada con éxito de Juan José Campanella, “El hombre de tu vida” es una ficción que cobra una dimensión especial tras la muerte de Luis Brandoni, una de las estrellas de esta tira basada en el rol de Guillermo Francella al convertirse en el nuevo galán del microemprendimiento de su prima Gloria Pinotti (protagonizada por Mercedes Morán) llamado “El amor de tu vida”. En esta entrega, “Beto” Brandoni y el intérprete de Hugo Bermúdez se sumergen en una relación entrañable de apadrinaje, consejo y sinceridad.
Detrás de una propuesta singular
En medio de una crisis de la mediana edad Hugo Bermúdez (Guillermo Francella), padre honesto y abnegado de un hijo adolescente al que crió solo, se enfrenta a la pérdida de su empleo y la herida emocional que siente. En ello, una oferta laboral le llega de su prima Gloria, un puesto en su microemprendimiento que sigue la lógica de las apps de citas actuales, aunque desempeñada a través de una llamada telefónica. El problema es que la dinámica falla ya que mientras que las mujeres solicitan una pareja, los hombres escasean en la oferta laboral.
Así es que Bermúdez se pone al hombro la solución encontrada por su prima: ser el hombre ideal comodín contratado para la alta demanda de las clientas. Interpretando diferentes personalidades masculinas y teniendo en cuenta los deseos de las usuarias, Hugo acude a las citas con un nombre y aspecto diferente, y lleva un propósito oculto: que las mujeres se deslumbren con él en principio pero terminen desilusionadas y pidan a otro hombre o desistan de la tarea.
Una amistad que va más allá de la fe
El bálsamo y la consejería de las arduas tareas que tiene que llevar a cabo Bermúdez las encarna el Padre Francisco (Luis Brandoni), un cura de barrio lúcido, comprensivo y con un gran sentido del humor. El presbítero es el encargado de ser el guía espiritual y confidente del protagonista cada vez que se encuentra abrumado por las situaciones absurdas o los dilemas éticos que le genera su trabajo.
Bermúdez frecuenta la iglesia para desahogarse y obtener una nueva perspectiva que poco a poco abandona la confesión religiosa. El cura y Hugo se convirtieron en verdaderos amigos, compartiendo charlas profundas matizadas con momentos de ironía y humor.
Un legado que se quedó en la pantalla
Esta obra audiovisual, creada por Juan José Campanella junto a Marcela Guerty, se desarrolló originalmente entre 2011 y 2012 a lo largo de dos temporadas y un total de 24 episodios. En su momento, la ficción logró romper los moldes de la televisión tradicional argentina gracias a una equilibrada amalgama de comedia, romance y profundos dilemas éticos. Su desembarco en el catálogo de Netflix más de una década después no solo demuestra la vigencia de su relato, sino que permite a nuevas generaciones descubrir una joya de la pantalla nacional.
El éxito de la propuesta no descansó únicamente en sus protagonistas. El engranaje narrativo de la serie se potenció gracias a un elenco secundario de primer nivel donde cada figura aportó capas de conflicto y humor. Entre ellos se destacan las actuaciones de Tupac Larriera (como el hijo de Hugo), Germán Kraus, Malena Pichot, Víctor Laplace, Virginia Innocenti, Juan Leyrado y Silvia Kutika, quienes completaron un universo creíble y sumamente querible para el espectador.