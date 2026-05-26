Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal
Nueve internos redujeron a un celador con un arma blanca y destrozaron las instalaciones. Un cabo del servicio penitenciario resultó herido al caer de un techo durante el operativo de rescate.
Resumen para apurados
- Nueve menores amotinados tomaron como rehén a un celador el miércoles por la noche en el Penal de Benjamín Paz, Tucumán, provocando un violento motín y destrozos.
- Los internos redujeron al celador con un arma blanca en el Pabellón 8. La policía ingresó por la fuerza entre agresiones, rescató al rehén y un cabo resultó herido al caer.
- Al ser el primer motín en este penal, el hecho expone fallas de seguridad. La fiscalía investiga los cuantiosos daños materiales y las causas del violento levantamiento.
Momentos de extrema tensión se vivieron anoche en el predio del Penal de Benjamín Paz. Alrededor de las 21, un grupo de nueve menores alojados en el Instituto San José Gabriel del Rosario Brochero inició un violento motín que incluyó la toma de un pabellón, el área de enfermería y el secuestro de un trabajador del centro.
Según el informe policial a cargo del comisario principal Martín Villarreal, jefe de la Zona 1, la revuelta fue encabezada por dos internos de apellidos Olmos y Coronel. Los jóvenes redujeron al celador Esteban Aguilera, amenazándolo con un arma blanca en el cuello, mientras el resto de los internos comenzaba a realizar actos de vandalismo y destrozos en el edificio.
Operativo de rescate
Ante la gravedad de la situación, se desplegó un fuerte operativo que incluyó personal de la Comisaría de Trancas, de Vipos y el cuerpo especial de Infantería Norte. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que los menores se habían atrincherado en el Pabellón N° 8.
Tras varios minutos de tensión y ante la negativa de los internos de deponer su actitud, el comisario Villarreal ordenó una "irrupción compulsiva". El grupo de combate de Infantería, junto a efectivos del Servicio Penitenciario, ingresó al pabellón bajo una lluvia de elementos contundentes: los menores atacaron a los uniformados con piedras, botellas de vidrio, herramientas, machetes y hasta matafuegos.
La policía logró reducir a los nueve amotinados y rescatar al celador Aguilera, quien resultó ileso.
Un efectivo herido
La nota dramática de la jornada la protagonizó el cabo Patricio Robles, integrante del grupo especial del Servicio Penitenciario. Durante el operativo, mientras intentaba subir al techo del recinto para verificar que no hubiera internos intentando fugarse, el efectivo cayó accidentalmente desde una altura aproximada de cuatro metros.
Robles impactó pesadamente contra el suelo, sufriendo lesiones de consideración en su rostro. Fue asistido en el lugar por una ambulancia y trasladado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla en la capital tucumana, donde permanece bajo observación.
Intervención judicial
Cerca de la una de la madrugada, el director del Instituto, Ignacio Perea, se hizo presente en el lugar para evaluar los daños materiales, que serían cuantiosos.
El hecho fue comunicado a la Unidad Fiscal Criminal N° 2, a cargo de Facundo González, quien ordenó el trabajo de Criminalística y el secuestro de todas las armas blancas y elementos utilizados para la toma del edificio.
Además, se dispuso que se informe de lo ocurrido a cada una de las unidades fiscales de las que dependen los menores procesados.