Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Según el informe policial a cargo del comisario principal Martín Villarreal, jefe de la Zona 1, la revuelta fue encabezada por dos internos de apellidos Olmos y Coronel. Los jóvenes redujeron al celador Esteban Aguilera, amenazándolo con un arma blanca en el cuello, mientras el resto de los internos comenzaba a realizar actos de vandalismo y destrozos en el edificio.