Entre chocolate patrio y reflexiones, Tucumán celebró el 25 de Mayo

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo y cientos de tucumanos celebraron el 25 de mayo en la plaza Independencia de Tucumán para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo.
- La jornada incluyó el reparto de chocolate patrio preparado desde la madrugada y discursos oficiales y religiosos que enfatizaron la unidad frente a la desigualdad social.
- El evento refuerza la memoria histórica e impulsa el diálogo político y el compromiso social necesarios para superar las divisiones y mejorar la realidad de la provincia.
Fiesta patria: los tucumanos participaron de los festejos por el 25 de Mayo en plaza Independencia
El aroma del chocolate caliente, las banderas celestes y blancas, y el movimiento constante de familias, estudiantes y dirigentes políticos le dieron color al microcentro tucumano en una nueva celebración por el aniversario de la Revolución de Mayo. A pesar del frío y del feriado, cientos de personas se acercaron desde temprano a plaza Independencia para participar del tradicional chocolate patrio y del acto oficial encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo frente a la Casa de Gobierno.
El desayuno: trabajadores y voluntarios prepararon más de 300 litros de chocolate para compartir durante la mañana
La jornada comenzó a las 8 con filas alrededor de las carpas instaladas en la plaza. Allí, trabajadores y voluntarios preparaban desde la madrugada el clásico chocolate patrio. Guadalupe, una de las encargadas de la cocina, contó el detrás de escena del operativo. “Arrancamos a las 4 preparando todo y dejando listo para las 8. Para este chocolate patrio utilizamos 336 litros de leche, 32 paquetes de 800 gramos de chocolate y 24 kilos de azúcar, divididos en cuatro ollas de 84 litros cada una”, detalló. La organización también repartió bollitos criollos, medialunas, facturas y palmeritas entre quienes se acercaban a compartir la mañana en el corazón de la capital tucumana.
Tradición en familia: padres destacaron la importancia de transmitir la memoria histórica a los jóvenes
Con escarapelas, mates y camperas gruesas para enfrentar los 10 grados de temperatura, muchas familias acompañaron el desfile y las actividades oficiales. Marta y Gustavo asistieron junto a su hija, alumna de un colegio tucumano, y coincidieron en destacar el valor simbólico de la fecha. “Es una fiesta increíble que nos une a todos, superando cualquier tema político. Son fiestas muy especiales y que van en el corazón nuestro”, expresó Gustavo. Marta, por su parte, consideró que este tipo de celebraciones también sirven para reforzar la memoria histórica entre los más jóvenes. “Es muy lindo venir a compartir, pero también es necesario tomar conciencia de esta fecha tan importante. Sobre todo los jóvenes, que a veces pierden la importancia de lo que es la patria y el reconocimiento de nuestros símbolos”, sostuvo.
Visitantes en Tucumán: algunos turistas se sumaron a los festejos
Entre el público también hubo turistas. Elsa, oriunda de Buenos Aires y de visita en Tucumán por cuestiones familiares, decidió sumarse a los festejos patrios. “Quise venir porque en Capital Federal, al acto que hacen en el Cabildo, no puedo llegar ya que vivo lejos del centro. Es una fecha muy importante que abrió camino a nuestra independencia”, comentó. La mujer destacó además el clima familiar que se vive durante toda la jornada. “Qué lindo ver a las familias reunidas comiendo locro y con sus rituales del 25 de Mayo. Pero también es necesario que los mayores inculquemos a los más chicos la importancia de estas fechas patrias”, agregó.
“Una fecha que nos une”: Gimena Mansilla sostuvo que el 25 de Mayo permite dejar de lado las diferencias políticas
La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, consideró que el 25 de Mayo sigue siendo una jornada que trasciende diferencias políticas y sociales. “Es un día donde tenemos que conmemorar y no olvidar a nuestros próceres que perdieron la vida para que hoy seamos el país libre que somos. También es una fecha para reflexionar el país que queremos tener y mantener a partir de ahora”, expresó. Consultada sobre si considera que fechas como el 25 de Mayo o el 9 de Julio logran unir a la sociedad argentina en un contexto atravesado por divisiones políticas y sociales, Mansilla respondió: “Sí, es una fecha patria que une tanto a la familia como a todos los que queremos y amamos este país. Dejando las diferencias de lado, de partidos políticos o de los puestos que podamos ocupar. Creo que es un día que desde los más chicos hasta los más grandes lo tendríamos que vivir en familia y acompañarnos porque es un día que nos une como país”.
“La Patria es lo primero”: el ministro Daniel Abad pidió priorizar el bienestar de la gente y fortalecer el diálogo
También se expresó el ministro de Economía, Daniel Abad, quien destacó el valor simbólico de la fecha patria y llamó a priorizar el bienestar social por encima de las diferencias políticas. “Es un día de júbilo y de gloria”, afirmó el funcionario provincial, y sostuvo que el principal desafío de la dirigencia es “trabajar todos los días para tratar de hacerle mejor la vida a los tucumanos”. Además, remarcó la necesidad de fortalecer el diálogo y poner el foco en las demandas de la sociedad. “El diálogo y el bienestar de la gente están por encima de cualquier cosa. La patria es lo más importante”, expresó.
“Reflexionar y agradecer”: el ministro Luis Medina Ruiz llamó a “trabajar unidos por un Tucumán mejor”
El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz expreso: “Un día patrio para recordar y agradecer a los patriotas que nos dieron esta Patria que hoy disfrutamos y también agradecer a los que hacen patria día a día como el personal de salud, los docentes, la policía, y cada ciudadano que quiere un Tucumán mejor”. Luego agregó: “El gobierno de la provincia siempre nos pide estar cerca de la gente, trabajar por Tucumán, que nadie que no sea tucumano va a buscar lo mejor para Tucumán, así que hoy un día como para reflexionar, agradecer y, por supuesto, trabajar unidos por un Tucumán mejor”.