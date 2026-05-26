Entre chocolate patrio y reflexiones, Tucumán celebró el 25 de Mayo

“Una fecha que nos une”: Gimena Mansilla sostuvo que el 25 de Mayo permite dejar de lado las diferencias políticas

La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, consideró que el 25 de Mayo sigue siendo una jornada que trasciende diferencias políticas y sociales. “Es un día donde tenemos que conmemorar y no olvidar a nuestros próceres que perdieron la vida para que hoy seamos el país libre que somos. También es una fecha para reflexionar el país que queremos tener y mantener a partir de ahora”, expresó. Consultada sobre si considera que fechas como el 25 de Mayo o el 9 de Julio logran unir a la sociedad argentina en un contexto atravesado por divisiones políticas y sociales, Mansilla respondió: “Sí, es una fecha patria que une tanto a la familia como a todos los que queremos y amamos este país. Dejando las diferencias de lado, de partidos políticos o de los puestos que podamos ocupar. Creo que es un día que desde los más chicos hasta los más grandes lo tendríamos que vivir en familia y acompañarnos porque es un día que nos une como país”.