Murga arrasó en Tapia: ganó en pato, conquistó el polo y fue la gran figura de la Equestrian Week

Resumen para apurados
- Ignacio Murga se consagró campeón de pato y polo, y fue elegido MVP en la quinta edición de la Equestrian Week celebrada este fin de semana en Tapia, Tucumán.
- Triunfó en pato con Eduardo Palazzo y en polo con Sanatorio del Norte por diferencia de goles, aplicando su experiencia amateur y la pasión ecuestre heredada de su padre.
- Tras su histórico doblete, Murga se prepara para competir en Salta, consolidando el crecimiento de los deportes hípicos y la estrecha comunidad ecuestre del norte argentino.
El frío y las nubes de Tapia no impidieron que el club de campo Las Cortaderas viviera una verdadera fiesta ecuestre. Entre el vapor que despedían los caballos tras cada galope, el ruido de los cascos sobre el pasto y los gritos desde los costados, la quinta edición de la Equestrian Week cerró su última jornada con la intensidad de siempre. En medio de ese escenario, Ignacio Murga se convirtió en la gran figura: campeón en pato con el equipo Dr. Eduardo Palazzo, campeón en polo 5-8 goles con Sanatorio del Norte y MVP del torneo de pato. Un fin de semana redondo que, según él mismo reconoció, tuvo mucho de sus caballos y algo de fortuna.
“Tuve un poco de suerte, porque los resultados se fueron dando de a poco”, admitió Murga con la humildad de quien sabe que en estos deportes nada está escrito de antemano.
El camino al título en polo no fue lineal: en la primera jornada del viernes, Sanatorio del Norte arrancó con una victoria importante contra Brillante por 13 a 10. El sábado llegó el tropiezo: Metasushi, con Gonzalo Paz Posse como figura, los superó por 9 a 6. Sin embargo, el formato de todos contra todos terminó favoreciendo al equipo de Murga.
“Quedamos campeones por diferencia de goles. Metasushi nos ganó a nosotros, pero perdió otro partido y nosotros clasificamos como los mejores de la categoría”, explicó Murga, que no dudó en reconocer el nivel del rival. “Gonzalo es uno de los mejores jugadores de la provincia e hizo un gran torneo”, agregó.
En el pato, la historia también tuvo su cuota de suspenso. El equipo Dr. Eduardo Palazzo, integrado además por Adolfo Torres Bugeau, Facundo González Colombres y Ernesto Lizarraga, se clasificó a la final como el mejor de la fase de grupos.
Con esos nombres, en la última jornada todo se alineó. “Los caballos anduvieron perfecto y estuve muy bien acompañado por el ‘Pila’ (Adolfo Torres Bugeau), que fue fundamental en la final. Gracias a Dios nos salió todo bien. Además, la Equestrian Week crece y mejora cada año. Eso es mérito de Florencia Plaza y Lucila Parra, que trabajan mucho para conseguir sponsors y llevar adelante una organización muy compleja. El éxito del torneo es de ellas”, contó Murga, que no dudó en repartir los méritos.
Una misma pasión
Pocos jugadores pueden pararse al mismo nivel en pato y polo. Murga lo hace, y tiene su propia explicación. “Las dos disciplinas son a caballo, pero tienen diferencias importantes. Hay caballos que tienen más condiciones para un deporte que para el otro, y trato de elegirlos y distribuirlos en función de eso”, señaló Ignacio, que también aclaró que la base siempre es una sola. “Los dos deportes requieren equitación. Si uno ya tiene experiencia a caballo, puede practicar cualquiera de los dos sin demasiada dificultad”, aseguró. “Lo hago a nivel amateur, no me dedico profesionalmente, y eso me permite darme el gusto de competir en las dos disciplinas”, agregó.
De chico arrancó con el pato y ya de adulto sumó el polo con un criterio tan práctico como apasionado. “En el polo hay mayor actividad durante la semana, lo que le sirve a los caballos para mantenerse en movimiento y en buen estado físico”, dijo.
Una herencia familiar
Detrás de cada título hay una historia. En el caso de Murga, esa historia empieza en la infancia y tiene un protagonista claro: su padre. “Entré en estos deportes gracias a él, que jugaba también a las dos disciplinas. Hace unos años dejó de practicarlos, y yo tuve la suerte de poder seguir con sus caballos y de a poco ir formando los míos”, contó. Una herencia que este fin de semana quedó más viva que nunca.
El deporte ecuestre no solo le dejó títulos. Le dejó también a María Belén Ruiz. Su historia de amor, que arrancó en una peatonal jujeña gracias a un vendedor ambulante que ofició de cupido, ya la había contado a LA GACETA en la edición 2024 de este mismo torneo.
Ahora, con dos campeonatos encima, solo atinó a resumirla en una frase. “Siempre me acompaña y me sigue en todas estas locuras”.
Tras finalizar su participación en la Equestrian Week, el tucumano ya tiene otros objetivos: un torneo en Salta organizado en homenaje a un jugador de polo que falleció hace pocos días. Claro; Murga entiende que este mundo de caballos es también una comunidad.
Resultados finales
Pato: 1° Dr. Eduardo Palazzo (Adolfo Torres Bugeau, Murga, Facundo González Colombres y Ernesto Lizarraga). 2° McCain (Juan Carlos Sancho Miñano, Cesar Pastorino, Nicolás Sassi Colombres y Maximiliano Paz). MVP: Murga.
Polo 0-4 goles: 1° Friar (Isabella Cusumano, Fabricio Giacoppo, Bautista Cusumano y Adolfo Lopéz). 2° Dr. Eduardo Palazzo (Florencia Plaza, Santiago Argañaraz, Edgardo Bulacio y Carlos Viale). MVP: Bautista Cusumano.
Polo 5-8 goles: 1° Sanatorio del Norte (Pablo Frías Silva, Patricio Paz, Ignacio Murga y Agustín Ick). 2° Metasushi (Gonzalo Paz Posse, Segundo Pasquini, Juan Luis Martínez Saracho y Andrés Ostengo). MVP: Gonzalo Paz Posse.
Endurance 40 km: Candelaria Fernández, a bordo de La Negra y representando al Haras Vertientes de Salta, se quedó con el primer puesto en la categoría Young Riders. En debutantes, el tucumano Alfredo del Milagro Arce se impuso montando a HAZ Marino, del Haras El Mangrullo de la familia Zerdan. El cierre de la disciplina lo puso Ricardo Orquera, que ganó en Seniors con Sapucay, del Establecimiento Hípico Las Matildes de Las Lajitas, Salta.