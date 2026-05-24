Qué significa que una persona tenga siempre el celular en silencio, según la psicología

En la actualidad, el teléfono celular se convirtió en una extensión de la vida cotidiana. Desde cuestiones laborales hasta vínculos personales, gran parte de la rutina pasa por las notificaciones, mensajes y llamadas que llegan constantemente al dispositivo. Sin embargo, existe un hábito cada vez más frecuente que llamó la atención de especialistas en psicología: mantener el celular siempre en modo silencio.