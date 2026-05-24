En el país, hay quienes viven con U$S 8 diarios

Ingreso diario

Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ingreso diario es de U$S 25,41, en Tierra del Fuego y Neuquén alcanza US$21,18 y US$ 20,36 respectivamente. En el otro extremo, en las provincias del norte la situación es significativamente más ajustada: en La Rioja se vive con apenas US$8,24 diarios, en Chaco con US$8,52 y en Formosa con US$8,89. La diferencia entre el extremo superior e inferior supera los tres a uno, lo que ilustra con claridad la magnitud de las disparidades territoriales en Argentina. Para dimensionar concretamente lo que implica esta brecha en la vida cotidiana, basta con analizar qué puede comprar un trabajador con un día de ingreso según la provincia donde vive. En La Rioja, una jornada de trabajo alcanza para medio kilo de bifes, o medio kilo de helado, o cinco empanadas. En Salta la situación es similar: 700 gramos de bifes, o 600 gramos de helado, o cinco empanadas. A medida que se avanza hacia provincias con mayores ingresos, el poder adquisitivo mejora: en San Luis rinde para tres cuartos de kilo de bifes, o 650 gramos de helado, o seis empanadas; en Santa Fe para un kilo de bifes, o 900 gramos de helado, o nueve empanadas, señala Focus Market. En CABA, en cambio, un día de trabajo permite comprar un kilo y tres cuartos de bifes, o un kilo y medio de helado, o catorce empanadas. La misma jornada laboral, resultados radicalmente distintos según el lugar del país donde se viva.