En el país, hay quienes viven con U$S 8 diarios

¿Cuál es la diferencia en el ingreso per cápita de Argentina versus los países limítrofes, como así también la diferencia del ingreso entre las provincias argentinas? Mientras en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se perciben U$S 25 diarios, en el norte del país no se alcanzan los U$S 9, aunque en el caso de Tucumán, esa percepción promedia los U$S 11,10 por día. El promedio nacional de U$S 671 oculta disparidades que condicionan el acceso a salud, educación y alimentación según el lugar de residencia, indica un reporte de Focus Market.
“El ingreso total individual refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen. Sueldos, jubilaciones, rentas, transferencias sociales y otras percepciones monetarias conforman este indicador, que resulta clave para comprender no solo el nivel de vida promedio de un país, sino también las profundas diferencias que existen entre sus regiones. Esas discrepancias territoriales en los ingresos no son un dato menor: determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, configurando realidades muy distintas según el lugar donde se nació o se vive”, expresó Damián Di Pace, director de la consultora.
En los últimos meses, desde el actual gobierno se ha enfatizado el aumento del ingreso medido en dólares como un indicador de recuperación económica. Sin embargo, un promedio nacional puede ocultar más de lo que revela. Cuando los ingresos se distribuyen de manera desigual entre provincias, el dato agregado no refleja la situación real de amplias franjas de la población. Para evaluar genuinamente el impacto en la calidad de vida, es indispensable considerar el poder adquisitivo en cada territorio y qué bienes y servicios pueden efectivamente adquirirse con ese ingreso.
El ingreso individual promedio en Argentina es de U$S 671,08 medido al tipo de cambio oficial. Esta cifra ubica al país por encima de Bolivia (U$S 607,81), Paraguay (U$S 598,40) y Brasil (U$S 620,00), aunque aún se encuentra considerablemente por debajo de Uruguay (U$S 1.273,00) y Chile (U$S 1.518,00). Esta diferencia refleja las particularidades económicas de cada país, incluyendo sus niveles de inflación, productividad, estructura del mercado laboral y estabilidad monetaria, aclara Focus Market.
Más allá del promedio nacional, existen marcadas diferencias en los ingresos dentro del propio país. La siguiente visualización muestra cómo varía el ingreso per cápita familiar por provincia en dólares, reflejando las disparidades económicas entre las distintas regiones de Argentina. “Observar la distribución del ingreso per cápita familiar a nivel país pone en evidencia la profundidad de las desigualdades territoriales. Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a U$S 762,34, en las provincias del norte del país los valores son notablemente inferiores: La Rioja registra U$S 247,20, Chaco U$S 255,74 y Formosa U$S 266,65. Esto implica que una persona en CABA percibe en promedio más del doble que una en La Rioja. En el extremo opuesto, las provincias patagónicas muestran los valores más elevados del interior: Tierra del Fuego alcanza U$S 635,52, seguida por Neuquén con U$S 610,75 y La Pampa con U$S 561,27. Esta brecha no es solo un dato estadístico; se traduce en diferencias concretas en el acceso a bienes y servicios esenciales para el desarrollo humano”, detalla la consultora.
Ingreso diario
Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ingreso diario es de U$S 25,41, en Tierra del Fuego y Neuquén alcanza US$21,18 y US$ 20,36 respectivamente. En el otro extremo, en las provincias del norte la situación es significativamente más ajustada: en La Rioja se vive con apenas US$8,24 diarios, en Chaco con US$8,52 y en Formosa con US$8,89. La diferencia entre el extremo superior e inferior supera los tres a uno, lo que ilustra con claridad la magnitud de las disparidades territoriales en Argentina. Para dimensionar concretamente lo que implica esta brecha en la vida cotidiana, basta con analizar qué puede comprar un trabajador con un día de ingreso según la provincia donde vive. En La Rioja, una jornada de trabajo alcanza para medio kilo de bifes, o medio kilo de helado, o cinco empanadas. En Salta la situación es similar: 700 gramos de bifes, o 600 gramos de helado, o cinco empanadas. A medida que se avanza hacia provincias con mayores ingresos, el poder adquisitivo mejora: en San Luis rinde para tres cuartos de kilo de bifes, o 650 gramos de helado, o seis empanadas; en Santa Fe para un kilo de bifes, o 900 gramos de helado, o nueve empanadas, señala Focus Market. En CABA, en cambio, un día de trabajo permite comprar un kilo y tres cuartos de bifes, o un kilo y medio de helado, o catorce empanadas. La misma jornada laboral, resultados radicalmente distintos según el lugar del país donde se viva.
Si se analiza el ingreso promedio de los asalariados en Argentina y comparamos las diferencias entre provincias, es evidente que las disparidades son marcadas, especialmente al considerar la brecha entre quienes tienen descuento jubilatorio -trabajadores del sector formal- y quienes no lo tienen -trabajadores informales-. Esta brecha representa la distancia entre ambos grupos en relación al ingreso del sector formal, e ilustra cuánto pierde en términos relativos un trabajador por estar fuera del sistema.
Las diferencias entre provincias son considerables. Santa Cruz registra la brecha más alta del país, con un 67,3%, seguida por Chaco con 63,9% y San Luis con 62,7%. Esto significa que en esas provincias un trabajador informal percibe menos de la mitad de lo que gana un trabajador formal. En el otro extremo, Tierra del Fuego presenta la brecha más baja con 31,6%, seguida por La Rioja con 42,5% y CABA con 42,6%. Estas cifras reflejan cómo la informalidad laboral impacta de manera directa sobre las condiciones de vida de los trabajadores, creando una profunda desigualdad económica que se suma a las disparidades territoriales ya descriptas.