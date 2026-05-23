Chernóbil: osos, linces y bisontes habitan la zona de exclusión mientras los humanos deberán esperar 300 años para regresar

Y eso es lo que sigue atrayendo a los científicos. Una reciente investigación liderada por la ecóloga ucraniana Svitlana Kudrenko, de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, en Alemania, ha constatado este fenómeno mediante la instalación de cámaras trampa entre los años 2020 y 2021. El estudio, que analizó una extensión de 60.000 kilómetros cuadrados en el norte del territorio ucraniano, registró más de 31.000 detecciones de fauna pertenecientes a 13 especies distintas.