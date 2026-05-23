SociedadEn las redes

Chernóbil: osos, linces y bisontes habitan la zona de exclusión mientras los humanos deberán esperar 300 años para regresar

La ecóloga ucraniana Svitlana Kudrenko lideró el estudio que analizó 60.000 kilómetros cuadrados. La fauna muestra adaptaciones sorprendentes a la radiación.

Caballos de Przewalski .
Caballos de Przewalski .
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Svitlana Kudrenko demostró recientemente en Ucrania que la fauna prospera en Chernóbil debido a la ausencia humana, que se mantendrá por 300 años por la radiación.
  • El estudio usó cámaras trampa entre 2020 y 2021 en 60.000 km², registrando osos, bisontes y linces que ocuparon el área evacuada tras el accidente nuclear de 1986.
  • Los hallazgos sugieren que la ausencia humana es más beneficiosa para la fauna que el daño por radiación, perfilando a la zona como un refugio de biodiversidad a largo plazo.
Resumen generado con IA

Se estima que dentro de unos 300 años recién la vida humana podrá seguir en Chernóbil. Mientras tanto la fauna en la zona prospera en ausencia de personas, mostrando adaptaciones sorprendentes a la radiación, pero los expertos estiman que la zona de exclusión seguirá siendo peligrosa para la vida humana durante siglos.

Tras la evacuación de más de 100.000 personas en 1986 y la delimitación de una zona de exclusión de 2.600 kilómetros cuadrados en Ucrania, el veto definitivo a la caza, la agricultura y el tráfico de vehículos ha generado un insólito refugio natural para especies sumamente sensibles.

Chernóbil se ha convertido en un ecosistema difícil de comparar con cualquier otro, moldeado tanto por la radiación como por décadas de abandono humano y cambios ecológicos inesperados. 

Y eso es lo que sigue atrayendo a los científicos. Una reciente investigación liderada por la ecóloga ucraniana Svitlana Kudrenko, de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo, en Alemania, ha constatado este fenómeno mediante la instalación de cámaras trampa entre los años 2020 y 2021. El estudio, que analizó una extensión de 60.000 kilómetros cuadrados en el norte del territorio ucraniano, registró más de 31.000 detecciones de fauna pertenecientes a 13 especies distintas.

Perros azules Chernóbil. (Imagen: Clean Futures Fund) Perros azules Chernóbil. (Imagen: Clean Futures Fund)

Sorprendentemente, más de la mitad de estos registros se localizaron dentro de la propia área prohibida de Chernóbil, arrojando unos índices de diversidad y densidad de mamíferos significativamente mayores que los obtenidos en espacios protegidos bajo supervisión institucional constante. Especies como el oso pardo, el lince euroasiático, el bisonte europeo o el caballo de Przewalski deambulan hoy libres de interferencias.

Los datos de este análisis confirman que la desaparición de las molestias humanas beneficia principalmente a las especies más esquivas de grandes mamíferos. En definitiva, Chernóbil no demuestra que la radiación sea inofensiva. Pero sí sugiere algo más incómodo: que, para muchas especies, la ausencia casi total de actividad humana puede resultar más favorable que convivir.

LIBRE. Un ciervo salvaje captado por una cámara trampa en la zona de exclusión de Chernóbil. LIBRE. Un ciervo salvaje captado por una cámara trampa en la zona de exclusión de Chernóbil.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano
1

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras
2

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo
3

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027
4

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana
5

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Ranking notas premium
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
1

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

La contradicción populista de Milei
2

La contradicción populista de Milei

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical
3

Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical

Denuncia contra funcionarios municipales: Cree el ladrón que todos son de su condición, dijo Chahla
4

Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte
5

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte

Más Noticias
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Inicio de zafra en el ingenio Concepción: Blaquier llamó a modernizar la actividad azucarera tucumana

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Dos denuncias por violencia de género sacuden la facultad de Filosofía y Letras

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Se agravó la situación del acusado de balear al ciclista en el centro tucumano

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Las relaciones incómodas del peronismo tucumano rumbo al 2027

Del ancazo al balazo: postales del Tucumán descontrolado

Del ancazo al balazo: postales del Tucumán descontrolado

Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

Comentarios