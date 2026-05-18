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Tini sorprendió a un empleado de limpieza y lo hizo bailar en su show de Salta

La cantante invitó al joven después de haberlo visto repetir sus coreografías durante la prueba de sonido.

Tini sorprendió a un empleado de limpieza y lo hizo bailar en su show de Salta
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel invitó a un empleado de limpieza a bailar en su show de la gira "Futtura" en Salta este fin de semana, tras verlo practicar coreografías durante la prueba de sonido.
  • Rodrigo fue convocado al escenario del Estadio Martearena ante miles de personas. El video del encuentro se volvió viral y sumó miles de reproducciones en las redes sociales.
  • El show destacó por el mensaje de la artista contra el acoso y la violencia de género, alentando a las mujeres a denunciar y no naturalizar situaciones de inseguridad cotidiana.
Resumen generado con IA

Tini protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira “Futtura” durante el recital que brindó el fin de semana en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta. El show generó repercusión por la imponente puesta en escena, por el mensaje que la artista dedicó a las mujeres contra el acoso y la violencia, y también por la inesperada invitación que le hizo a un joven empleado de limpieza que terminó bailando junto a ella sobre el escenario.

Todo comenzó durante la prueba de sonido. Mientras trabajaba en la limpieza del estadio, Rodrigo observaba a la cantante y a su cuerpo de baile mientras ensayaban. En ese momento, Tini advirtió que el joven conocía perfectamente las coreografías de sus canciones y decidió llamarlo para que subiera al escenario.

El fan aceptó la propuesta y sorprendió a todos con su desempeño. El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y acumuló miles de reproducciones en cuestión de minutos.

Pero la historia no terminó allí. Ya durante el recital, Tini volvió a convocarlo para que mostrara nuevamente su talento frente al público salteño.

La propia cantante compartió luego el registro del momento en sus redes sociales y agradeció el recibimiento del público del norte argentino.

“Salta, gracias por anoche, a pesar de la lluvia y el frío, lo dieron todo. Nos llenaron de amor, energía, pasión, y cantaron a más no poder. Gracias por recibirnos de esta manera”, escribió la artista.

Tras la prueba de sonido, Rodrigo fue entrevistado por el medio Informate Salta y contó cómo vivió la inesperada experiencia. “Estaba trabajando de empleado de limpieza y en la prueba de sonido me distraje mucho, vi a Tini y a sus bailarines. Yo muchas veces bailo y me aprendo sus coreos. Ahora tuve la oportunidad de que Tini me vio y me pude subir”, relató emocionado.

“No lo puedo creer”, agregó el joven, todavía sorprendido por lo ocurrido.

Un mensaje contra el acoso y la violencia hacia las mujeres

Durante el recital, la cantante también hizo una pausa para dedicar unas palabras sobre el acoso y la inseguridad que atraviesan muchas mujeres en la vida cotidiana.

Visiblemente conmovida, Tini pidió a las mujeres que se animen a hablar y a expresar situaciones de violencia. “Anímense a hablar, anímense a contar con alguien, es difícil hablar o expresar”, manifestó ante un estadio en silencio que siguió atentamente sus palabras.

Luego reflexionó sobre el miedo y la vulnerabilidad que muchas mujeres sienten a diario. “Es muy loco ver tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes. Qué injusto, qué injustas muchas cosas, pero al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad”, expresó.

En otro tramo de su mensaje, añadió: “A la hora de hacer cualquier cosa, tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio...”.

Finalmente, la artista remarcó la importancia del acompañamiento entre mujeres y pidió no naturalizar situaciones de violencia o acoso.

“Estamos acá, estamos todas juntas y estamos todas en esta misma lucha. Desde esas mínimas cositas, a las más grandes... No las dejen pasar. Anímense a hablar”, concluyó.

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