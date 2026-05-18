Tini sorprendió a un empleado de limpieza y lo hizo bailar en su show de Salta

Tini protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira “Futtura” durante el recital que brindó el fin de semana en el Estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta. El show generó repercusión por la imponente puesta en escena, por el mensaje que la artista dedicó a las mujeres contra el acoso y la violencia, y también por la inesperada invitación que le hizo a un joven empleado de limpieza que terminó bailando junto a ella sobre el escenario.