Qué falló San Martín contra Gimnasia y Tiro: análisis de una derrota que deja señales

La derrota en Salta dejó algo más profundo que un simple 1 a 0. A San Martín se le cortó otra vez el impulso y, sobre todo, quedó expuesto en una faceta que hasta aquí parecía controlada: la capacidad para competir emocional y tácticamente en contextos incómodos. Porque el partido contra Gimnasia y Tiro no fue una catarata de situaciones ni un festival futbolístico. Fue, en realidad, uno de esos encuentros cerrados, ásperos y de detalles mínimos que la Primera Nacional suele presentar como examen permanente. Y en ese escenario, al igual que en Carlos Casares, el “Santo” volvió a fallar.