EN VIVO: San Martín empata 0 a 0 con Gimnasia y Tiro de Salta

Cambios en el Albo
Entran Nicolas Contin, Jonas Aguirre; salen Nicolas Rinaldi, Rubén Villarreal
Cambio en San Martín
Entra Facundo Pons, sale Luca Arfaras
Arrancó el segundo tiempo
Fin del primer tiempo
44' El local estuvo cerca
Avisa el Santo
Santiago Briñone remató desde afuera del área y la pelota se fue cerca del palo derecho de Cosentino.
Una para San Martín de Tucumán
Tras un gran habilitación, la pelota le quedó a Diego Diellos que remató y anotó pero el árbitro Macheroni cobró un “offside” inexistente.
El equipo local es más, pero no lastima
15' El "ciruja" todavía no pateó al arco
Arrancó el partido
Entrada en calor
Los titulares de San Martín de Tucumán
Gimnasia y Tiro confirma su formación
Llegaron los jugadores del "santo"
Un historial empatado
#Historial Vs San Martín de Tucumán— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) May 17, 2026
Se registran 26 encuentros por AFA: Gimnasia ganó 10, San Martin otros 10 y fueron 6 los empates.
En esta ocasión recordamos el partido disputado el 3 de mayo de 1996 en Salta: victoria del Albo 2 a 1 con goles de Mario Jiménez y Jesús "el… pic.twitter.com/cKwW59xqRF
Los convocados de Gimnasia y Tiro de Salta
#JuegaGyT || Estos son los futbolistas elegidos por Juan Manuel Azconzábal para recibir a San Martín de Tucumán #VamosAlbo pic.twitter.com/QDFfmU6aRY— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) May 16, 2026
Los convocados de San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 16, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la fecha 14 del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/vvcqarWsel
Lo que tenés que saber
El duelo se jugará en Salta a partir de las 17 y será televisado por AFA PLAY. El "Santo" viene de vencer a Gimnasia de Jujuy, mientras que el conjunto salteño cayó con Atlético de Rafaela.