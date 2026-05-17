EN VIVO: San Martín empata 0 a 0 con Gimnasia y Tiro de Salta

#Historial Vs San Martín de Tucumán



Se registran 26 encuentros por AFA: Gimnasia ganó 10, San Martin otros 10 y fueron 6 los empates.



En esta ocasión recordamos el partido disputado el 3 de mayo de 1996 en Salta: victoria del Albo 2 a 1 con goles de Mario Jiménez y Jesús "el… pic.twitter.com/cKwW59xqRF