¿Escribís mezclando mayúsculas y minúsculas? Esto dice la psicología de vos

¿Quiénes suelen escribir así?

Las personas sensibles, creativas o incómodas con las estructuras rígidas tienden a mezclar mayúsculas y minúsculas con mayor frecuencia. Este hábito funciona como una forma de dejar una huella personal en cada palabra, demostrando que no todo debe alinearse bajo las mismas reglas estrictas. En definitiva, la combinación de letras aporta una pista adicional sobre el estado emocional de alguien y su estilo de expresión.