A qué edad un perro es considerado anciano y cuáles son los cuidados que necesita

Resumen para apurados
- Especialistas sitúan el inicio de la vejez canina a los siete años promedio para aplicar cuidados preventivos y mejorar la salud de las mascotas según su tamaño, raza y genética.
- El envejecimiento varía según el tamaño; las razas grandes declinan antes. Factores como el peso y la genética derivan en afecciones dentales, articulares y digestivas frecuentes.
- La detección temprana y chequeos regulares son claves para el bienestar geriátrico. La educación del dueño optimiza la intervención médica y garantiza una mejor calidad de vida.
La vejez resulta inevitable en la vida de los perros, pero identificar su inicio ayuda a brindarles los cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida. Un estudio del Journal of Small Animal Practice señala que los veterinarios sitúan el comienzo de esta etapa a los siete años en promedio. Sin embargo, este umbral varía de forma significativa según la raza, el tamaño y la genética de cada animal.
Mientras que un cocker spaniel entra en la edad avanzada alrededor de los 11 años, los jack russell terriers alcanzan dicho periodo recién a los 14 años. Estas marcadas diferencias demuestran la importancia de personalizar la atención médica y los hábitos diarios según las características de cada mascota para prevenir complicaciones de salud de manera eficaz.
¿Cómo entender la edad de los perros?
El estudio identificó que las afecciones más comunes en perros mayores involucran problemas de peso (35 %), enfermedades musculoesqueléticas (33 %), dentales (31 %), de la piel (28 %) y digestivas (22 %). Los problemas dentales aumentan un 10 % cada año, afectando especialmente a razas pequeñas como el cocker spaniel por la acumulación de sarro. En contraste, las afecciones musculoesqueléticas prevalecen en razas grandes como el labrador retriever o el dogo de burdeos debido al desgaste articular por el peso.
Factores como el sexo, la esterilización y el tamaño también influyen en el envejecimiento, ya que los machos castrados registran mayor incidencia de problemas articulares que las hembras enteras. Debido a que las razas grandes envejecen más rápido que las pequeñas, los veterinarios sugieren adaptar el inicio de los controles preventivos a las características individuales de cada animal para abordar de forma integral la aparición de estas patologías simultáneas.
¿Cómo cuidar a un perro en la vejez?
Garantizar el bienestar en la etapa geriátrica canina requiere un enfoque preventivo basado en chequeos veterinarios regulares, vacunación completa y desparasitación anual para detectar patologías a tiempo. Asimismo, resulta indispensable adaptar la alimentación a sus nuevas necesidades nutricionales para evitar la obesidad, mantener rutinas de ejercicio moderado que cuiden las articulaciones y realizar limpiezas dentales constantes que prevengan infecciones periodontales.
La investigación resalta que la educación a los propietarios por parte de los profesionales veterinarios cumple un rol fundamental para identificar los primeros signos del envejecimiento. La falta de detección temprana de los síntomas suele retrasar la intervención médica y agravar los problemas de salud, por lo que el conocimiento de los dueños optimiza la calidad de vida de las mascotas mayores.