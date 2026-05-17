A qué edad un perro es considerado anciano y cuáles son los cuidados que necesita

¿Cómo entender la edad de los perros?

El estudio identificó que las afecciones más comunes en perros mayores involucran problemas de peso (35 %), enfermedades musculoesqueléticas (33 %), dentales (31 %), de la piel (28 %) y digestivas (22 %). Los problemas dentales aumentan un 10 % cada año, afectando especialmente a razas pequeñas como el cocker spaniel por la acumulación de sarro. En contraste, las afecciones musculoesqueléticas prevalecen en razas grandes como el labrador retriever o el dogo de burdeos debido al desgaste articular por el peso.