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Ni jarabes ni pastillas: el ingrediente de cocina que ayuda a aliviar el resfrío

Cada vez más personas recurren a un ingrediente natural de cocina para aliviar la congestión, la tos y el dolor de garganta durante los resfríos. Qué beneficios tiene y por qué se volvió uno de los remedios caseros más populares.

El truco casero con un ingrediente de cocina que muchos usan contra el resfrío El truco casero con un ingrediente de cocina que muchos usan contra el resfrío Hola
Por Mercedes Mosca Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El jengibre se consolida como un remedio natural clave para aliviar resfríos, congestión y dolor de garganta durante los días fríos gracias a sus propiedades antiinflamatorias.
  • Esta raíz, rica en gingerol, se consume en infusiones con miel y limón o en sopas. Su uso milenario en la medicina tradicional ofrece una opción natural frente a los fármacos.
  • Además de combatir cuadros gripales, su popularidad crece por beneficios digestivos y antioxidantes, marcando una tendencia hacia el bienestar general y el autocuidado natural.
Resumen generado con IA

Cuando llegan los días fríos, muchas personas buscan alternativas caseras para aliviar síntomas típicos del resfrío, como la congestión nasal, el dolor de garganta o la tos. Entre infusiones calientes y remedios naturales, hay un ingrediente de cocina que ganó popularidad por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para generar alivio sin necesidad de recurrir de inmediato a medicamentos.

Cómo consumir el laurel para expulsar los mocos y aliviar la garganta

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Se trata de una raíz aromática utilizada desde hace siglos en distintas culturas tanto en la gastronomía como en la medicina tradicional. Su sabor intenso y ligeramente picante la convirtió en una de las opciones más elegidas para preparar bebidas calientes durante cuadros gripales.

El jengibre y sus propiedades para combatir el resfrío

El ingrediente en cuestión es el Jengibre, conocido por sus compuestos naturales con efecto antiinflamatorio y antioxidante.

Especialistas señalan que esta raíz puede ayudar a aliviar molestias respiratorias gracias a su acción reconfortante sobre la garganta y su capacidad para generar sensación de calor en el cuerpo. Además, suele utilizarse para disminuir la congestión nasal y calmar la irritación producida por la tos.

El jengibre contiene gingerol, un compuesto bioactivo que le aporta gran parte de sus propiedades naturales. Por eso, muchas personas lo incorporan en infusiones junto con miel y limón durante episodios de resfrío o gripe.

Cómo se consume el jengibre para aliviar síntomas respiratorios

Una de las formas más habituales de consumirlo es en té o infusión caliente.

Cómo preparar té de jengibre

Para hacerlo se recomienda:

  • Hervir agua.
  • Agregar rodajas finas o trozos pequeños de jengibre fresco.
  • Dejar infusionar durante varios minutos.
  • Colar y servir caliente.

También puede utilizarse rallado en comidas, sopas o jugos naturales.

Qué beneficios adicionales se le atribuyen

Además de su uso frente al resfrío, el jengibre suele relacionarse con otros beneficios para el organismo.

Entre ellos se destacan:

  • Ayuda a la digestión.
  • Puede disminuir las náuseas.
  • Posee propiedades antioxidantes.
  • Favorece la sensación de bienestar general.
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