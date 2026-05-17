Ni jarabes ni pastillas: el ingrediente de cocina que ayuda a aliviar el resfrío

Cuando llegan los días fríos, muchas personas buscan alternativas caseras para aliviar síntomas típicos del resfrío, como la congestión nasal, el dolor de garganta o la tos. Entre infusiones calientes y remedios naturales, hay un ingrediente de cocina que ganó popularidad por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para generar alivio sin necesidad de recurrir de inmediato a medicamentos.