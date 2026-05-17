El gobierno de Milei suspendió el foro de inversiones entre la Argentina y la UE

Según explicaron fuentes oficiales, el gobierno libertario pidió trasladar una semana el evento porque su plana mayor participará de las reuniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 2, 3 y 4 de junio en París. Tres ministros, incluido el canciller Pablo Quirno, estaban invitados al foro en el Palacio Libertad, pero finalmente priorizaron la agenda internacional en Francia. Como la UE no pudo reorganizar compromisos ni reprogramar la participación de empresarios europeos, se decidió suspender el encuentro hasta nuevo aviso, publicó el medio porteño.