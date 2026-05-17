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El gobierno de Milei suspendió el foro de inversiones entre la Argentina y la UE

El encuentro iba a reunir a unos 700 empresarios europeos y argentinos. La cancelación fue atribuida a problemas de agenda.

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Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Milei canceló el foro de inversiones con la UE previsto para junio en Buenos Aires debido a viajes oficiales a la OCDE, generando malestar diplomático.
  • El evento para 700 empresarios fue cancelado a último momento por superposición de agenda de ministros con la OCDE en París, pese a meses de preparación y coordinación bilateral.
  • Aunque se evalúa reprogramar el foro para finales de año, la cancelación genera incertidumbre sobre la confianza inversora y la relación comercial con los países miembros de la UE.
Resumen generado con IA

La suspensión del Foro de Inversión y Negocios entre la Unión Europea (UE) y la Argentina generó sorpresa tanto en el ámbito diplomático como empresarial, luego de que el gobierno de Javier Milei cancelara a último momento el encuentro previsto para comienzos de junio en el Palacio Libertad, en Buenos Aires. 

El evento, que buscaba atraer inversiones extranjeras y fortalecer los vínculos comerciales en el marco del reciente acuerdo Mercosur-UE, iba a reunir a cientos de empresarios europeos y argentinos, consignó el diario "Ámbito".

Entre el lunes 1 y el martes 2 de junio, alrededor de 700 hombres y mujeres de negocios planeaban reunirse en el Palacio Libertad (exCCK) para buscar oportunidades concretas de inversión en el marco del Acuerdo Mercosur-UE, firmado hace poco. La cancelación generó sorpresa y, según trascendió, malestar entre los 27 países miembros de la UE, cuyos representantes tenían todo listo para viajar.

Según explicaron fuentes oficiales, el gobierno libertario pidió trasladar una semana el evento porque su plana mayor participará de las reuniones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 2, 3 y 4 de junio en París. Tres ministros, incluido el canciller Pablo Quirno, estaban invitados al foro en el Palacio Libertad, pero finalmente priorizaron la agenda internacional en Francia. Como la UE no pudo reorganizar compromisos ni reprogramar la participación de empresarios europeos, se decidió suspender el encuentro hasta nuevo aviso, publicó el medio porteño.

La invitación original señalaba que el foro era organizado por la Unión Europea, encabezada en el país por el embajador Erik Høeg, junto con las cámaras de comercio europeas en la Argentina. El evento llevaba meses de preparación y, según confirmaron fuentes oficiales, fue cancelado el pasado 30 de abril, apenas un mes antes de su realización.

De acuerdo con el mensaje enviado a los invitados, la decisión respondió a “incompatibilidades de agenda de las más altas autoridades nacionales”, a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Tanto la administración libertaria como la UE coincidieron en adjudicar la suspensión a cuestiones vinculadas con la agenda oficial del Gobierno nacional.

Aunque en principio el foro sería reprogramado para el último trimestre del año, existen dudas sobre la posibilidad de volver a convocar una participación similar a la prevista originalmente.

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