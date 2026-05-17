Horóscopo semanal del 17 al 24 de mayo: los cambios astrales que impactarán en el amor, el trabajo y el dinero

Resumen para apurados
- El horóscopo del 17 al 24 de mayo de 2026 detalla para los doce signos los efectos de Marte en Tauro y Venus en Cáncer en el amor, el trabajo y las finanzas de los lectores.
- La semana inicia con Marte impulsando la determinación, seguida por el ingreso del Sol en Géminis. Se destaca la histórica unión Sol-Urano, un evento que no ocurría hace 84 años.
- Estos movimientos astrales sugieren una etapa de innovación y cambios imprevistos. Los signos deberán adaptar sus rutinas y vínculos ante un clima de mayor curiosidad y sorpresas.
Para el horóscopo de las semana del 17 al 24 de mayo de 2026, Marte ingresa a Tauro y nos impulsa a actuar con determinación. El martes, Venus llegará a Cáncer para activar el plano afectivo y doméstico.
Esto se perpetuará en la semana, ya que el jueves, el Sol entra en Géminis y trae un clima más liviano, curioso y social. Al día siguiente se une a Urano con cambios e innovación, mientras que el sábado el Cuarto Creciente en Virgo pide ajustar detalles hacia nuestras metas.
Horóscopo semanal del 17 al 24 de mayo
Aries
El lunes, Marte entra en Tauro y activa tu casa 2. Dirigí tu energía hacia lo concreto para proyectar a largo plazo. El martes, Venus ingresa a Cáncer y aporta calidez al hogar; ideal para hablar temas pendientes con la familia. El Sol entra en Géminis y activa conversaciones, aprendizajes y proyectos cortos. El viernes, su unión con Urano puede traer una noticia sorpresiva que abra un nuevo camino. El sábado, el Cuarto Creciente en Virgo pide organizar tus rutinas.
Tauro
Tu semana empieza con fuerza gracias al ingreso de Marte a tu signo, ideal para activar lo postergado. El martes, Venus llega a Cáncer e ilumina tu casa 3: el amor puede aparecer en un mensaje o encuentro casual.
El jueves, el Sol entra en Géminis y pone el foco en tus recursos económicos. El viernes, la unión del Sol con Urano promete un cambio inesperado en tus ingresos. El sábado, el Cuarto Creciente en Virgo te impulsa a ajustar tus proyectos creativos y afectivos.
Géminis
La semana arranca con la Luna en tu signo para conectarte con tus emociones. El martes, Venus ingresa a Cáncer y activa tu relación con el dinero desde un lugar más sensible. El jueves, el Sol entra en tu signo e inicia tu nuevo ciclo personal.
El viernes vivís el momento clave de la semana: la unión del Sol con Urano en Géminis, un evento astronómico que no ocurría desde hace 84 años y que marca un antes y un después. El domingo, evitá hablar sin pensar debido a la cuadratura lunar.
Cáncer
Marte en Tauro activa tus proyectos colectivos y amistades. Venus ingresa a tu signo y potencia tu magnetismo; aprovechalo para acercarte a quien quieras. El jueves, el Sol en Géminis te invita a la introspección.
Leo
El lunes, Marte llega a tu casa 10 e impulsa tu carrera profesional. El martes, Venus ingresa a Cáncer y favorece el amor sutil o la sanación de vínculos del pasado en intimidad. El jueves, el Sol entra en Géminis y activa tus redes sociales y amistades. El sábado, el Cuarto Creciente en Virgo te exige revisar y priorizar la administración de tus recursos.
Virgo
Despierta tus ganas de explorar y expandirte. El martes, Venus llega a Cáncer para abrir tu vida social y conectar con proyectos compartidos. El jueves, el Sol en Géminis pone el foco en tu éxito profesional.
La conjunción del Sol con Urano puede traer un cambio o propuesta laboral imprevista que vale la pena considerar. El sábado, el Cuarto Creciente en tu signo te invita a soltar la autoexigencia para poder avanzar.
Libra
El lunes, puede empujarte a definir temas económicos o recursos compartidos. El martes, Venus ingresa a Cáncer y eleva tu atractivo profesional en reuniones o presentaciones importantes. El Sol en Géminis abre un mes de aprendizaje y expansión. Al día siguiente se une a Urano, lo que puede habilitar un viaje o estudio inesperado. El sábado, el Cuarto Creciente en Virgo te pide ordenar tu mundo interno.
Escorpio
Marte llega a tu casa 7 y pone las relaciones en primer plano. El martes, Venus ingresa a Cáncer y te impulsa a salir de la rutina. El jueves, el Sol entra en Géminis para iluminar tus finanzas compartidas y tus transformaciones personales.
El viernes, el Sol se encuentra con Urano y trae un giro imprevisto en la dinámica de pareja o en dinero compartido. El sábado, el Cuarto Creciente en Virgo pide evaluar tus amistades, y el domingo conviene descargar tensiones con ejercicio.
Sagitario
Tauro puede ayudarte a retomar rutinas y ponerte en movimiento. El martes, Venus ingresa a Cáncer y facilita conversaciones amorosas sobre dinero o compromiso en la pareja.
El jueves, el Sol entra en Géminis, tu zona de relaciones. El viernes, la unión del Sol con Urano acelera una renovación en tus vínculos con un cambio inesperado o mayor claridad. El sábado, el Cuarto Creciente en Virgo te hace revisar tus metas profesionales.
Capricornio
Marte entra el lunes en Tauro y enciende tu pasión y creatividad. El martes, Venus llega a Cáncer y aporta ternura a las parejas o sorpresas en el amor si estás soltera. El jueves, el Sol en Géminis te invita a ordenar hábitos y salud.
La unión del Sol con Urano puede transformar tu dinámica laboral, así que dejá espacio para imprevistos. El sábado, el Cuarto Creciente te exige revisar al detalle ese viaje o proyecto que tenés en mente.
Acuario
El lunes, Marte entra en Tauro para activar arreglos y temas del hogar. El martes, Venus ingresa a Cáncer y trae bienestar y suavidad a tu rutina diaria. El jueves, el Sol llega a Géminis para potenciar tu expression personal y la diversión.
El viernes, la unión del Sol con Urano enciende una chispa creativa o un encuentro que te saca de la rutina y cambia tu rumbo. El sábado, el Cuarto Creciente en Virgo te invita a revisar lo que compartís económica y emocionalmente.
Piscis
Marte ingresa el lunes a Tauro y pone las conversaciones pendientes en primer plano. El martes, Venus llega a Cáncer para llenar tu semana de romanticismo y darte el impulso de dar el primer paso con quien te gusta.