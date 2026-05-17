Horóscopo semanal del 17 al 24 de mayo: los cambios astrales que impactarán en el amor, el trabajo y el dinero

El lunes, Marte entra en Tauro y activa tu casa 2. Dirigí tu energía hacia lo concreto para proyectar a largo plazo. El martes, Venus ingresa a Cáncer y aporta calidez al hogar; ideal para hablar temas pendientes con la familia. El Sol entra en Géminis y activa conversaciones, aprendizajes y proyectos cortos. El viernes, su unión con Urano puede traer una noticia sorpresiva que abra un nuevo camino. El sábado, el Cuarto Creciente en Virgo pide organizar tus rutinas.