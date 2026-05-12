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Marcha Federal Universitaria: comenzó la movilización en Tucumán

Marcha Federal Universitaria: comenzó la movilización en Tucumán FOTO LA GACETA/DIEGO ARÁOZ

Docentes, alumnos y ciudadanos en general se manifiestan en varias ciudades.

Hace 1 Hs
17:38 hs

Ya se movilizan en Tucumán

Una multitud partió del Rectorado de la UNT y se dirige a la Plaza Independencia.

Ya se movilizan en Tucumán
16:32 hs

Marcha Federal Universitaria: docentes necesitan un aumento superior al 50% para recuperar el salario perdido con Milei

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo desde la asunción del presidente Javier Milei y reclamó la convocatoria urgente a paritarias en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria.

La organización sindical sostuvo que los salarios docentes universitarios acumulan una caída sostenida frente a la inflación y advirtió que se necesita una recomposición superior al 50% para volver a los niveles salariales de diciembre de 2023.

16:10 hs

Juan Schiaretti: “La educación pública y gratuita es la inversión más grande que puede realizar un país por su futuro”

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La Marcha Federal Universitaria 2026 vuelve a movilizar este 12 de mayo a estudiantes, docentes, investigadores y autoridades académicas en distintos puntos del país

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09:18 hs

Cuánto recortó el Gobierno nacional a Educación y universidades

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En la antesala de la marcha universitaria oficializó un recorte de $2,5 billones. Esto equivale al 1,6% del Presupuesto anual.

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Marcha universitaria: el Gobierno denunció una "movilización política" y ratificó las auditorías

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"Aunque entendemos el reclamo salarial genuino, esta marcha está fuertemente influenciada por intereses partidarios", afirmó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

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07:39 hs

Universitarios marcharán a plaza Independencia por la Ley de Financiamiento: a qué hora y por qué se movilizan

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La movilización partirá desde el Rectorado hacia plaza Independencia para reclamar salarios, becas y mayor presupuesto. En la UNT, el número de renuncias docentes enciende alarmas.

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Lo que tenés que saber

Se realiza este martes la cuarta marcha federal universitaria para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial urgente.

La jornada de protesta en Tucumán incluye un paro y una movilización hacia Plaza Independencia, con concentración previa en el Rectorado. Además, se realizarán actividades como clases públicas y ollas populares en distintas facultades.

“Si con paros y marchas no alcanza, tendremos que ir a un proceso más decidido. Somos partidarios de una huelga por tiempo indefinido, aunque dependerá del debate a nivel nacional”, advirtió la secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez.

También apuntó contra la estrategia del Gobierno: “Está buscando ganar tiempo y negociar por fuera de la ley. Pero lo que corresponde es cumplirla”.

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