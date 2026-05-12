Marcha Federal Universitaria: comenzó la movilización en Tucumán

Lo que tenés que saber

Se realiza este martes la cuarta marcha federal universitaria para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial urgente.

La jornada de protesta en Tucumán incluye un paro y una movilización hacia Plaza Independencia, con concentración previa en el Rectorado. Además, se realizarán actividades como clases públicas y ollas populares en distintas facultades.

“Si con paros y marchas no alcanza, tendremos que ir a un proceso más decidido. Somos partidarios de una huelga por tiempo indefinido, aunque dependerá del debate a nivel nacional”, advirtió la secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez.

También apuntó contra la estrategia del Gobierno: “Está buscando ganar tiempo y negociar por fuera de la ley. Pero lo que corresponde es cumplirla”.