Canadá presentó su ceremonia inaugural para el Mundial 2026: música, estrellas y una apuesta multicultural

Resumen para apurados
- La FIFA presentó la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Toronto para el 12 de junio, destacando la diversidad de Canadá previo a su debut deportivo frente a Bosnia y Herzegovina.
- El show, a cargo de Balich Wonder Studio, contará con Alanis Morissette y Michael Bublé. Forma parte de una tríada de aperturas coordinadas junto a las sedes de México y Estados Unidos.
- La iniciativa consolida la visión de la FIFA de convertir la Copa del Mundo en un evento cultural masivo, priorizando la identidad multicultural y el entretenimiento a escala global.
La Copa del Mundo 2026 seguirá apostando fuerte al espectáculo fuera de la cancha. Después del anuncio de la ceremonia inaugural en México, la FIFA también confirmó cómo será la apertura oficial en Canadá, que tendrá a la música y a la diversidad cultural como grandes protagonistas en Toronto.
El evento se realizará el viernes 12 de junio en el estadio Toronto, 90 minutos antes del debut de la selección canadiense frente a Bosnia y Herzegovina. Según informó la FIFA, la ceremonia buscará representar la identidad multicultural canadiense a través de artistas internacionales, una puesta visual de gran escala y un concepto artístico basado en el sentido de comunidad.
Entre los músicos confirmados aparecen figuras reconocidas a nivel mundial como Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream y William Prince, entre otros artistas que formarán parte del espectáculo.
La producción artística estará nuevamente a cargo de Balich Wonder Studio, la compañía especializada en megaeventos que también trabajará en las ceremonias inaugurales de México y Estados Unidos. La FIFA explicó que las tres aperturas compartirán una misma línea conceptual, aunque cada país reflejará su propia identidad cultural.
En el caso canadiense, el eje visual estará centrado en un gran mosaico inspirado en el trofeo de la Copa del Mundo, construido a partir de imágenes y referencias vinculadas a las distintas comunidades que conforman el país.
“El momento en el que Canadá ocupe su lugar dentro del mayor espectáculo del fútbol será una celebración de orgullo, unidad y emoción”, aseguró Gianni Infantino al presentar oficialmente el evento.
Unión entre las tres sedes anfitrionas del Mundial
La ceremonia también buscará conectar simbólicamente a las tres sedes anfitrionas del Mundial 2026. Según detalló la FIFA, durante el show habrá referencias constantes a las celebraciones que se desarrollarán en México y Estados Unidos, reforzando la idea de un torneo compartido entre las tres naciones.
Además, los hinchas tendrán un rol activo dentro del espectáculo. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del inicio del partido y habrá distintas experiencias interactivas, entretenimiento previo y actividades especiales para el público.
El partido frente a Bosnia y Herzegovina también tendrá un valor histórico para Canadá: será la primera vez que la selección masculina dispute un encuentro mundialista en suelo canadiense.
La Copa del Mundo 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio en Ciudad de México y contará con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades sede. La final se jugará el 19 de julio en el estadio de New York-New Jersey.
Mientras tanto, la FIFA continúa dejando en claro que el Mundial ya no será únicamente un evento deportivo. Música, identidad cultural, entretenimiento y experiencias globales forman parte de una estrategia cada vez más fuerte para transformar a la Copa del Mundo en un espectáculo total.