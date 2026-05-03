Gimnasia de Jujuy empató y Tristán Suárez perdió el invicto: ¿cómo quedó San Martín en la tabla?

Resumen para apurados
- Gimnasia de Jujuy empató con Maipú y Tristán Suárez perdió el invicto en la fecha 12 de la Primera Nacional, dejando a San Martín cuarto tras los resultados de hoy en la zona B.
- El líder jujeño rescató un punto tras empezar perdiendo, mientras que la caída del escolta permitió que el grupo perseguidor, incluyendo al Santo tucumano, acorte distancias en la tabla.
- La paridad actual comprime la pelea por el liderato, dejando a San Martín a solo cinco puntos de la cima. La fecha concluirá este lunes con el cruce entre Gimnasia y Tiro y Agropecuario.
La continuidad de la fecha 12 de la zona B de la Primera Nacional dejó un escenario más apretado en la parte alta y con varios resultados que impactaron directamente en la pelea. Gimnasia de Jujuy se sostuvo como líder tras empatar como local ante Deportivo Maipú en el estadio “23 de Agosto” y alcanzó las 23 unidades.
El equipo jujeño empezó en desventaja por el gol de Marcelo Eggel, pero reaccionó en el complemento y lo igualó con un tanto en contra de Luciano Arnijas, bajo la conducción de Hernán Pellerano, para sostener la diferencia en la cima.
En paralelo, otro de los protagonistas de arriba sufrió un golpe: Tristán Suárez perdió su invicto en una jornada que reacomodó posiciones y permitió que varios equipos se acerquen en la tabla.
También hubo movimientos en la zona media, donde algunos equipos confirmaron su levantada y otros siguen complicados en el fondo, en un torneo que empieza a marcar tendencias pero todavía mantiene márgenes cortos.
¿Cómo quedó San Martín en la tabla?
Con este panorama, San Martín quedó cuarto con 18 puntos, a cinco del líder, en una tabla que se achicó y que tendrá su cierre mañana desde las 21.30 con Gimnasia y Tiro-Agropecuario.