En llamas: cómo serían los cruces de octavos de final del torneo Apertura

En la zona A, la última plaza está en disputa. Por ahora, Unión de Santa Fe ocupa ese lugar con 21 puntos, pero Defensa y Justicia tiene la chance de desplazarlo cuando enfrente, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Para lograrlo, no sólo deberá ganar, sino hacerlo por una diferencia suficiente que le permita superar a San Lorenzo en la tabla, ya que la pelea también se define por diferencia de gol.