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En llamas: cómo serían los cruces de octavos de final del torneo Apertura

Faltan tres plazas y todo puede pasar, pero hay cruces que prometen mucha pimienta.

En llamas: cómo serían los cruces de octavos de final del torneo Apertura
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El torneo Apertura define hoy sus últimos tres clasificados a octavos. Independiente Rivadavia y Estudiantes LP lideran las zonas mientras los clubes grandes ya aseguran su lugar.
  • Con la mayoría de las plazas ocupadas, Unión y Defensa pelean el cupo final. Vélez busca el segundo puesto de Boca, lo que requiere una victoria por goleada histórica ante Newell's.
  • La conformación final de los cruces determinará localías y el camino hacia la final. Duelos como River-San Lorenzo anticipan una fase eliminatoria de máxima exigencia y tensión.
Resumen generado con IA

El cuadro de octavos de final del torneo Apertura comienza a tomar forma definitiva. Apenas quedan tres lugares disponibles: uno en la zona A y dos en la zona B, lo que mantiene abiertos algunos escenarios en la previa del cierre.

En la cima, ya no hay discusión. Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata se aseguraron el primer puesto en sus respectivos grupos. Eso les garantiza una ventaja crucial: definirán como locales en caso de avanzar en las instancias decisivas, hasta una eventual final que se disputará a partido único en un estadio neutral.

Detrás de ellos, el lote de clasificados ya está prácticamente completo. Equipos como River, Boca, Vélez, Argentinos, Racing y San Lorenzo, entre otros, ya tienen su lugar asegurado en la pelea por el título.

Si el torneo terminara hoy, los cruces de playoffs ya tendrían forma definida, con enfrentamientos que prometen alto voltaje desde el arranque. Sin embargo, todavía hay piezas por acomodar.

En la zona A, la última plaza está en disputa. Por ahora, Unión de Santa Fe ocupa ese lugar con 21 puntos, pero Defensa y Justicia tiene la chance de desplazarlo cuando enfrente, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Para lograrlo, no sólo deberá ganar, sino hacerlo por una diferencia suficiente que le permita superar a San Lorenzo en la tabla, ya que la pelea también se define por diferencia de gol.

En paralelo, también queda un detalle por resolverse en la parte alta. Vélez aún mantiene una posibilidad matemática de arrebatarle el segundo puesto a Boca. Para eso, deberá imponerse sobre Newell’s y, además, recortar una diferencia de gol considerable (deberá ganar por siete goles), lo que convierte ese escenario en poco probable, aunque no imposible.

De esa manera, con la mayoría de los casilleros ya ocupados y algunos detalles aún en juego, el Apertura entra en su tramo final. Lo que queda por definirse no es menor: puede alterar cruces, ventajas y caminos en unos playoffs que ya asoman cargados de tensión.

Los partidos que cerrarán la fase de grupos del torneo Apertura

Hoy se disputarán tres duelos que pondrán fin a la fase de grupos del Apertura. El cronograma completo es el siguiente: desde las 17 Gimnasia de Mendoza recibirá la visita de Defensa y Justicia; a partir de las 19:15, Vélez jugará en su estadio contra el necesitado Newell’s; mientras que desde las 21:30, Estudiantes (RC) recibirá a Instituto.

Así serían los cruces de octavos de final del Apertura

- Estudiantes (1º A) vs. Racing (8º B)

- Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)

- River (2º B) vs. San Lorenzo (7º A)

- Vélez (3º A) vs. Gimnasia LP (6° B)

- Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8° A)

- Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B)

- Boca (2° A) vs. Huracán (7° B)

- Argentinos (3º B) vs. Lanús (6º A).

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