Mientras intenta consolidarse, San Martín encontró en Juárez una herramienta que puede crecer

Buenos números

Los datos aportados por la plataforma estadística SofaScore permiten dimensionar ese rendimiento desde lo cuantitativo. Juárez disputó los 90 minutos, registró ocho recuperaciones y no fue superado en el uno contra uno en toda la noche, indicadores que refuerzan su capacidad para anticipar y posicionarse correctamente. No contabilizó entradas, lo que marca un perfil más asociado a la lectura que al choque. En los duelos, ganó ocho de los 14 que disputó en el suelo y se impuso en el único juego aéreo que tuvo, a lo que se suman una intercepción y un despeje como intervenciones puntuales dentro de un desarrollo exigente. “El año pasado jugué varios partidos en esa posición, la conozco. Andrés (Yllana) me pidió que hiciera toda la banda y estoy para eso, para lo que el equipo necesite”.