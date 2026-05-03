Mientras intenta consolidarse, San Martín encontró en Juárez una herramienta que puede crecer

Resumen para apurados
- Jorge Juárez fue clave en el triunfo de San Martín de Tucumán ante Rafaela por la Primera Nacional, destacándose por su polifuncionalidad y asistencia en el gol de Pons.
- El volante se adaptó a tres esquemas tácticos distintos durante el juego, sumando ocho recuperaciones y ganando la mayoría de sus duelos individuales sin ser superado.
- Su versatilidad ofrece al técnico Yllana una pieza estratégica vital para consolidar el funcionamiento colectivo y mantener la intensidad en la lucha por el ascenso.
El partido de Jorge Juárez en la victoria de San Martín sobre Atlético de Rafaela se puede leer como un caso de adaptación permanente dentro de un mismo encuentro. Su rendimiento no quedó atado a una posición fija ni a una única intervención decisiva, sino que se sostuvo en la capacidad para interpretar distintos momentos del juego y responder desde funciones cambiantes sin perder incidencia. En un equipo que todavía alterna pasajes de control con otros de menor claridad, su actuación aportó una línea de estabilidad dentro de ese vaivén.
En el inicio, con San Martín parado en un 4-4-2, Juárez ocupó el sector derecho del medio campo con responsabilidades mixtas. No se limitó a una tarea de recorrido lateral, sino que participó activamente en la circulación, ofreciendo apoyos constantes y acompañando los avances con criterio. Su posicionamiento le permitió intervenir tanto en la fase de construcción como en la progresión, en un equipo que buscaba instalarse en campo rival sin perder equilibrio.
La modificación temprana por la salida de Kevin López reconfiguró el funcionamiento colectivo, pero también abrió un escenario en el que Juárez encontró más espacios para proyectarse.
Dentro de ese contexto llegó su acción más determinante. A partir de una lectura rápida de un error en la salida rival, atacó el espacio libre, resolvió con un control de cabeza y ejecutó un centro preciso que terminó en el gol de Facundo Pons. La jugada sintetiza un rasgo central de su partido: la atención sobre los detalles del juego y la capacidad para transformar una situación aislada en una ventaja concreta para su equipo.
A partir del empate de Atlético de Rafaela, el desarrollo cambió de tono. El partido se volvió más disputado, con menos continuidad y mayor fricción. En ese tramo, el aporte de Juárez dejó de estar ligado a la generación y pasó a sostenerse en el orden. Retrocedió para conformar una línea defensiva más sólida, cerró espacios sobre su sector y ayudó a que San Martín no perdiera la estructura en un momento donde el riesgo de desorganización era alto.
El segundo tiempo amplificó esa exigencia. Con el paso al 3-4-3, su rol se transformó en el de carrilero por derecha, lo que implicó abarcar toda la banda con participación constante en ambas fases. La adaptación fue inmediata. Mantuvo la intensidad en los recorridos, sostuvo la amplitud en ataque y respondió en defensa cuando el equipo lo necesitó.
Buenos números
Los datos aportados por la plataforma estadística SofaScore permiten dimensionar ese rendimiento desde lo cuantitativo. Juárez disputó los 90 minutos, registró ocho recuperaciones y no fue superado en el uno contra uno en toda la noche, indicadores que refuerzan su capacidad para anticipar y posicionarse correctamente. No contabilizó entradas, lo que marca un perfil más asociado a la lectura que al choque. En los duelos, ganó ocho de los 14 que disputó en el suelo y se impuso en el único juego aéreo que tuvo, a lo que se suman una intercepción y un despeje como intervenciones puntuales dentro de un desarrollo exigente. “El año pasado jugué varios partidos en esa posición, la conozco. Andrés (Yllana) me pidió que hiciera toda la banda y estoy para eso, para lo que el equipo necesite”.
La declaración de Juárez explica su capacidad para asumir distintos roles sin que eso afecte su rendimiento, una característica que en este partido resultó clave para sostener el funcionamiento del equipo en medio de las modificaciones tácticas.
En el tramo final, con San Martín volcado al ataque, su participación se mantuvo constante. Acompañó cada avance por el sector derecho, sostuvo la amplitud y contribuyó a que el equipo pudiera instalarse en campo rival durante los minutos decisivos. Su incidencia no aparece en la acción final del gol, pero sí en el proceso que permitió sostener la presión ofensiva hasta el desenlace.
“La clave fue el esfuerzo del grupo. Todos estamos preparados para jugar, para aportar los minutos que nos toquen. También fue clave el apoyo de la gente, que siempre está”, aseguró Juárez en la zona mixta.
El análisis de su rendimiento deja un punto claro. Juárez no sólo cumplió funciones, las interpretó. Supo cuándo ser opción de pase, cuándo ocupar espacios defensivos y cuándo proyectarse para generar ventajas.