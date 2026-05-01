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Paritarias de la construcción: cuánto cobrarán los trabajadores en mayo 2026

El acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias fijó nuevos valores para abril, que se perciben en mayo. Incluye subas acumulativas y sumas no remunerativas.

El salario de los trabajadores de la construcción se actualiza en mayo El salario de los trabajadores de la construcción se actualiza en mayo Gobierno de Santa Fe
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UOCRA y las cámaras del sector acordaron un aumento del 1,9% para trabajadores de la construcción en Argentina, a percibirse en mayo 2026 tras las negociaciones paritarias.
  • El incremento es acumulativo y se suma al 2% otorgado en marzo. Incluye pagos de sumas no remunerativas en dos tramos quincenales y escalas salariales según cuatro zonas del país.
  • El acuerdo rige hasta fines de mayo e incluye cláusulas de revisión por inflación. Busca sostener el poder adquisitivo y financiar acciones asistenciales para los trabajadores.
Resumen generado con IA

Los trabajadores de la construcción cobrarán en mayo de 2026 con una suba del 1,9% respecto de abril, en el marco del acuerdo paritario firmado por la UOCRA y las cámaras del sector. El incremento se suma al 2% otorgado en marzo y forma parte de un esquema acumulativo.

El convenio establece aumentos escalonados: un 2% en marzo, un 1,9% en abril y un 1,8% en mayo, todos aplicados de manera acumulativa sobre los salarios básicos. Además, se definieron sumas no remunerativas que se abonan de forma mensual y en cuotas.

En el caso de abril -cobrado en mayo-, estas sumas extraordinarias se pagan en dos tramos: el 50% con la primera quincena y el 50% restante con la segunda.

Cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en mayo de 2026

Zona A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $6.011 por hora

Oficial: $5.142 por hora

Medio oficial: $4.752 por hora

Ayudante: $4.374 por hora

Sereno (mensual): $794.575

Suma no remunerativa:

Oficial especializado: $99.800

Oficial: $91.000

Medio oficial: $83.500

Ayudante: $78.400

Sereno: $78.400

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut.

Oficial especializado: $6.672 por hora

Oficial: $5.711 por hora

Medio oficial: $5.267 por hora

Ayudante: $4.877 por hora

Sereno (mensual): $885.191

Suma no remunerativa:

Oficial especializado: $110.800

Oficial: $101.100

Medio oficial: $92.700

Ayudante: $87.100

Sereno: $87.100

Zona C

Santa Cruz.

Oficial especializado: $9.228 por hora

Oficial: $8.652 por hora

Medio oficial: $8.349 por hora

Ayudante: $8.107 por hora

Sereno (mensual): $1.328.356

Suma no remunerativa:

Oficial especializado: $153.200

Oficial: $140.000

Medio oficial: $128.200

Ayudante: $120.400

Sereno: $120.400

Zona C-Austral

Tierra del Fuego.

Oficial especializado: $12.022 por hora

Oficial: $10.284 por hora

Medio oficial: $9.504 por hora

Ayudante: $8.747 por hora

Sereno (mensual): $1.589.149

Suma no remunerativa:

Oficial especializado: $199.600

Oficial: $182.000

Medio oficial: $167.000

Ayudante: $156.800

Sereno: $156.800

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de 2026 y contempla una revisión en función de la evolución económica. Además, incluye un aporte solidario del 2% sobre los salarios y una contribución empresarial mensual destinada a acciones asistenciales.

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