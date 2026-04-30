Peru Week Argentina 2026: inicia la campaña que permite descubrir fascinantes destinos peruanos

Los paquetes ofrecen experiencias novedosas en Lima, un imperdible destino cultural y gastronómico, y en Cusco, conocido por sus calles históricas y sitios arqueológicos. También incluyen destinos como la encantadora ciudad de Arequipa y el valle del Colca; travesías en crucero por el río Amazonas; la fascinante selva de Tambopata, ubicada cerca a Cusco; Tumbes y Piura, con sus hermosas playas y gran biodiversidad marina; Lambayeque y La Libertad, con la ruta del Papa, que brinda un recorrido por atractivos vinculados a su labor en Perú; Ica y sus majestuosas dunas; entre otros increíbles destinos y experiencias.