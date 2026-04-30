Peru Week Argentina 2026: inicia la campaña que permite descubrir fascinantes destinos peruanos

Resumen para apurados
- PROMPERÚ lanzó Peru Week 2026 en Argentina desde el 21 de abril al 10 de mayo, ofreciendo ofertas en vuelos y paquetes para promover el turismo hacia diversos destinos peruanos.
- Con paquetes desde 335 dólares y 140 opciones, la iniciativa coincide con la Feria del Libro de Buenos Aires. Participan aerolíneas y 15 restaurantes con menús exclusivos en el país.
- El evento busca potenciar la conectividad de 97 vuelos semanales y la facilidad de viajar solo con DNI, consolidando a Perú como un destino estratégico para el público argentino.
Este 21 de abril comenzó la campaña Peru Week 2026 que permitirá descubrir todas las maravillas que tiene Perú, un destino cercano, diverso y atractivo para el público local. Durante 20 días, se podrá acceder a promociones en pasajes aéreos y experiencias de viaje que permitirán vivir una aventura en esta tierra llena de cultura, alegría y excelencia culinaria.
Esta campaña, organizada por PROMPERÚ, la entidad estatal peruana encargada de promover el turismo, incluye tarifas promocionales con aerolíneas como Sky Airline, Flybondi, JetSMART y LATAM. Además, participan 54 tour operadores que ofrecerán más de 140 paquetes turísticos con precios que arrancan desde los 335 dólares.
Los paquetes ofrecen experiencias novedosas en Lima, un imperdible destino cultural y gastronómico, y en Cusco, conocido por sus calles históricas y sitios arqueológicos. También incluyen destinos como la encantadora ciudad de Arequipa y el valle del Colca; travesías en crucero por el río Amazonas; la fascinante selva de Tambopata, ubicada cerca a Cusco; Tumbes y Piura, con sus hermosas playas y gran biodiversidad marina; Lambayeque y La Libertad, con la ruta del Papa, que brinda un recorrido por atractivos vinculados a su labor en Perú; Ica y sus majestuosas dunas; entre otros increíbles destinos y experiencias.
La campaña Peru Week tendrá lugar del 21 de abril al 10 de mayo y se podrá acceder a las promociones a través de esta página web: www.peruweek.com.ar
Se trata de una oportunidad única para vivir increíbles experiencias en Perú, un país diverso en el que se puede disfrutar de actividades que permiten admirar sus paisajes, conocer a sus comunidades, acercarse a su cultura y vivir momentos inolvidables.
Además, mediante esta campaña, se podrá saborear la deliciosa comida peruana en más de 15 restaurantes peruanos en Argentina a precios especiales. Se trata de numerosas experiencias gastronómicas, que demostrarán a los comensales por qué no deberían perderse la oportunidad de disfrutar de un viaje por Perú.
Peru Week en la Feria Internacional del Libro
Este año, Peru Week Argentina coincidirá con la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Perú es el país invitado de honor. Dentro del stand peruano se brindará información sobre la campaña al público interesado en conocer los diversos destinos peruanos.
Durante esta feria, que se realizará del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural, aparte de conocer más de las figuras de la literatura peruana y sus obras, el público podrá disfrutar de un food truck con comida peruana y activaciones.
Perú: un país cercano y con buena conectividad.
Esta es una buena oportunidad para conocer Perú, un país cercano a Argentina, a unas cuatro horas de vuelo en promedio. Además, ambos países tienen una conectividad aérea favorable. Hasta marzo del presente año, se contaba con 97 vuelos semanales hacia Lima desde ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta e Iguazú, los mismos que son operados por Aerolíneas Argentinas, LATAM, JetSMART y Flybondi.
Un dato importante es que los ciudadanos argentinos no necesitan pasaporte para viajar a Perú, basta con su documento de identidad. Por todo ello, Perú es un destino ideal para los argentinos que deseen una escapada corta o vacaciones prolongadas.