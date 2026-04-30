Benito Fernández confesó que votó a Javier Milei, pero se arrepintió: "No me convencen más"

Mal momento para Benito Fernández: "Por tercera vez en mi país me fundí"

Con más de 40 años de trayectoria en el mundo de la moda, Benito Fernández atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional. El reconocido diseñador confirmó el cierre de su línea Prêt-à-porter en Argentina y explicó que se trata de la tercera vez que enfrenta una quiebra en el país. La decisión, según relató, está directamente vinculada a la combinación de impuestos elevados, costos crecientes y un contexto económico que, a su entender, vuelve imposible producir indumentaria de manera sustentable.