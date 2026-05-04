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“Minga”, el nuevo libro de Mario Koltan, busca abrir el debate sobre la cultura de la resignación
“Minga”, el nuevo libro de Mario Koltan, busca abrir el debate sobre la cultura de la resignación
Hace 43 Min

El reconocido empresario tucumano con trayectoria en el sector salud, Mario Koltan, acaba de presentar su último libro “Minga!”.

En un contexto atravesado por tensiones políticas, desgaste social y pérdida de confianza en las instituciones, la obra irrumpe con una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando aceptar deja de ser una opción?

Lejos de una mirada neutral, Minga propone una reflexión directa sobre los límites del poder y el rol de la sociedad frente a la injusticia. Como plantea el propio libro, “‘Minga’ no es una palabra dócil. No fue hecha para agradar ni para suavizar conflictos”, sino que aparece cuando el límite ya fue atravesado y la dignidad deja de pedir permiso.
A lo largo de sus páginas, la obra pone el foco en ese punto de quiebre donde el silencio deja de ser prudencia y se transforma en complicidad. En ese momento, “el costo de seguir cediendo se vuelve mayor que el de decir no”, y emerge la necesidad de trazar un límite claro frente a lo que ya no puede seguir siendo tolerado.

La palabra “minga” aparece así como una síntesis potente: no solo como negación, sino como una decisión política. Un acto de desobediencia, pero también de soberanía, que implica “no bajar la cabeza y no aceptar que siempre cedan los mismos”.

“Minga”, el nuevo libro de Mario Koltan, busca abrir el debate sobre la cultura de la resignación

Con un tono que combina análisis político, reflexión social y una mirada profundamente humana, el libro también cuestiona la fragmentación del “nosotros” y la dificultad de sostener proyectos colectivos en un contexto donde prevalece el individualismo, el desgaste y la resignación.
Sin buscar señalar responsables individuales, Minga describe un clima de época: una forma de funcionamiento donde muchas veces se acepta por cansancio o conveniencia, hasta que algo deja de encajar. Y es ahí donde aparece el límite, no como un gesto individual aislado, sino como el inicio de una construcción colectiva.

En ese sentido, el libro invita a repensar el lugar de cada uno en la vida pública, recuperando la idea de comunidad como eje central para cualquier transformación posible. Porque, como plantea la obra, decir “minga” es también elegir de qué lado estar.

La presentación será abierta al público y contará con la participación del autor, quien compartirá los principales ejes del libro y dialogará con los asistentes sobre los desafíos políticos y sociales que atraviesan hoy a la Argentina.

Sobre el autor

Mario Koltan es Contador Público Nacional, empresario tucumano referente del sector salud. Es presidente del Grupo Boreal y de la Cámara Tucumana de Empresas de Salud, desde donde impulsa iniciativas vinculadas al desarrollo del sistema sanitario y la articulación público-privada.

Militante social y apasionado por la política, Koltan combina su trayectoria empresarial con una mirada comprometida sobre la realidad argentina. Además, es productor y conductor del programa Economía de Bolsillo, espacio desde el cual acerca temas económicos a la vida cotidiana.

“Minga”, el nuevo libro de Mario Koltan, busca abrir el debate sobre la cultura de la resignación
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