“Minga”, el nuevo libro de Mario Koltan, busca abrir el debate sobre la cultura de la resignación

Lejos de una mirada neutral, Minga propone una reflexión directa sobre los límites del poder y el rol de la sociedad frente a la injusticia. Como plantea el propio libro, “‘Minga’ no es una palabra dócil. No fue hecha para agradar ni para suavizar conflictos”, sino que aparece cuando el límite ya fue atravesado y la dignidad deja de pedir permiso.

A lo largo de sus páginas, la obra pone el foco en ese punto de quiebre donde el silencio deja de ser prudencia y se transforma en complicidad. En ese momento, “el costo de seguir cediendo se vuelve mayor que el de decir no”, y emerge la necesidad de trazar un límite claro frente a lo que ya no puede seguir siendo tolerado.