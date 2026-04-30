Cada vez más pequeñas y medianas empresas argentinas operan con IA

Una encuesta nacional sobre adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en Pequeñas y Medianas Empresas de la Argentina muestra que la adopción de IA ya no es un fenómeno marginal: el 42% de las PyMEs encuestadas utiliza al menos una tecnología de IA, con fuerte crecimiento entre 2024 y 2025. El sondeo fue realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), y Fundar, con el apoyo de la Fundación Observatorio PyME y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre otras conclusiones, el trabajo puntualiza que más de la mitad de estas empresas se encuentran en un estadio experimental de adopción: operan sin capacidades técnicas ni marcos de gobernanza definidos.