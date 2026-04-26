Marcelo Elizondo: “En el mundo de hoy, las empresas son más poderosas que los Estados”

Resumen para apurados
- Marcelo Elizondo disertó en Tucumán sobre el creciente poder empresarial frente a los Estados, destacando el impacto de la sexta ola de innovación en las organizaciones globales.
- En un ciclo de la Fundación del Tucumán, el consultor explicó que las empresas deben potenciar ocho atributos clave para adaptarse a la competitividad del mercado internacional.
- Este análisis plantea un cambio de paradigma donde el liderazgo corporativo define la economía, obligando a las firmas locales a modernizarse para no quedar fuera del sistema.
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