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Marcelo Elizondo: “En el mundo de hoy, las empresas son más poderosas que los Estados”

La sexta ola de la innovación invade a las organizaciones que deben potenciar ocho atributos, señala el consultor.

Marcelo Elizondo: “En el mundo de hoy, las empresas son más poderosas que los Estados”
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • Marcelo Elizondo disertó en Tucumán sobre el creciente poder empresarial frente a los Estados, destacando el impacto de la sexta ola de innovación en las organizaciones globales.
  • En un ciclo de la Fundación del Tucumán, el consultor explicó que las empresas deben potenciar ocho atributos clave para adaptarse a la competitividad del mercado internacional.
  • Este análisis plantea un cambio de paradigma donde el liderazgo corporativo define la economía, obligando a las firmas locales a modernizarse para no quedar fuera del sistema.
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