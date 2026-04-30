Estreno de cine: un pueblo donde todo lo terrorífico puede ocurrir

Resumen para apurados
- Cristian Ponce estrena esta semana en cines Sunstar 'La frecuencia Kirlian', un filme de terror que adapta su serie de culto sobre sucesos paranormales en un pueblo ficticio.
- La obra combina acción real con animación para cerrar el universo narrativo iniciado en 2017 como serie web. Tras su éxito global en Netflix, la película llega a las salas locales.
- El estreno marca el fin de una franquicia argentina de impacto internacional que participará en el festival de Sitges, consolidando el género de terror nacional en el exterior.
Con la llegada de “El diablo viste a la moda 2” como gran estreno y las salas cerradas mañana por el Día del Trabajador, sólo Sunstar aporta otro título esta semana. Se trata de “La frecuencia Kirlian”, una película de terror del argentino Cristian Ponce, sobre un guión coescrito por él junto a Hernán Bengoa como adaptación cinematográfica de la serie animada de culto del mismo nombre.
“En la pequeña localidad de Kirlian ocurren cosas extrañas. Y lo que es más, un programa en una radio que transmite solamente de noche se dedica a recopilar dichos eventos, incluso a provocarlos: una revista pornográfica poseída por una entidad oscura; un monstruo que asesina niños que no le importan a nadie; y un cometa que amenaza con destruir a la ciudad, son solo algunos de los males que acechan desde las sombras durante la última noche al aire de esa producción. A través de relatos llenos de terror y la influencia de su misterioso locutor, se revela un mundo donde lo paranormal es habitual y lo siniestro acecha en cada rincón”, anticipa la sinopsis.
El elenco está conformado por Adriana Ferrer, Luciano Guglielmino, Lucía Arreche, Germán Baudino, Edgardo Desimone, Nicolás Van De Moortele y Nicolás Pérez. Ellos son los responsables de las cinco historias independientes, pero entrelazadas, que se desarrollan en la pantalla en una combinación de escenas de acción real (live action) con la animación original.
Esta película es presentada como el cierre definitivo del universo narrativo desplegado desde 2017 como una serie web independiente en plataformas como Vimeo y YouTube, rápidamente escaló hasta convertirse en un fenómeno global. Al ser adquirida y reestrenada por Netflix, su popularidad creció en todo el mundo. El nuevo filme de Ponce, “Familia teme enfrentar una nueva noche de terror”, se verá en el festival de Sitges.
“Nuestra tierra”: documental de Lucrecia Martel
Hoy y el sábado, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), a las 20 se proyectará nuevamente el documental “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel. La realizadora despliega su relato desde 2009, cuando un hombre y dos cómplices intentan desalojar a los miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, en el interior tucumano. Armados con pistolas, matan al líder de la comunidad, Javier Chocobar. El asesinato queda grabado en vídeo. Tras nueve años de protestas, en 2018 se abre finalmente un proceso judicial. Durante todo este tiempo, los asesinos siguen libres. La película combina las voces y fotografías de la comunidad con imágenes de los tribunales para explorar la larga historia de colonialismo y despojo de tierras que condujo a este crimen.
“Nouvelle vague”: última función en La Vecindad
El Ciudadela Cineclub de despide temporalmente de su ciclo semanal de proyecciones con entrada gratis. Hoy a las 20, en La Vecindad (Las Piedras y Libertad) será la última función con “Nouvelle vague”, en la cual el director norteamericano Richard Linklater recrea el caótico y revolucionario rodaje de “Sin aliento”, el filme de 1959 con el cual Jean-Luc Godard inauguró un nuevo estilo. Linklater narra cómo el realizador francés, con un espíritu libre y desafiante, reinventa las reglas en París junto a su equipo, superando la falta de presupuesto y la desconfianza de los productores a través de una exploración de la rebeldía juvenil y el caos creativo. Actúan Guillaume Marbeck y Zoey Deutch.