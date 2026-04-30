Estreno de cine: un pueblo donde todo lo terrorífico puede ocurrir

“En la pequeña localidad de Kirlian ocurren cosas extrañas. Y lo que es más, un programa en una radio que transmite solamente de noche se dedica a recopilar dichos eventos, incluso a provocarlos: una revista pornográfica poseída por una entidad oscura; un monstruo que asesina niños que no le importan a nadie; y un cometa que amenaza con destruir a la ciudad, son solo algunos de los males que acechan desde las sombras durante la última noche al aire de esa producción. A través de relatos llenos de terror y la influencia de su misterioso locutor, se revela un mundo donde lo paranormal es habitual y lo siniestro acecha en cada rincón”, anticipa la sinopsis.