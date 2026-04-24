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A sangre y fuego: abril es un mes distinto al resto y estos siete hechos explican por qué

Debajo de la superficie de un mes en apariencia vulgar, existe una lógica histórica que ordenó geográfica y socialmente nuestra región: Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Un análisis sobre cómo los vaivenes de hace dos siglos -a veces caóticos y otras heroicos- siguen influyendo en nuestra noción de pertenencia y destino común

GÜEMES. Imagen del prócer salteño, en el museo con el que se le rinde homenaje en Salta. GÜEMES. Imagen del prócer salteño, en el museo con el que se le rinde homenaje en Salta. LA GACETA/DIEGO ARAOZ
José Názaro
Por José Názaro Hace 21 Hs

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