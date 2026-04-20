Cómo actúan las inyecciones para adelgazar en la pérdida de masa muscular

En los estudios de BIA/DXA, la mediana fue de aproximadamente el 34,9% de la pérdida de peso total, con un 65% que superó el valor de referencia del 25%, y en los estudios de TC/RM, la mediana fue de aproximadamente el 35,8%, y todos superaron el valor de referencia del 15%. Por el contrario, solo 14 de los 36 estudios contaron con grupos de estilo de vida o placebo que perdieron peso (mediana de pérdida de peso: 2,4%); de estos, el 50% también superó el valor de referencia correspondiente a la pérdida muscular esperada.