Cómo actúan las inyecciones para adelgazar en la pérdida de masa muscular

Resumen para apurados
- Annals of Internal Medicine publicó un estudio sobre fármacos GLP-1 que revela una pérdida de masa muscular superior al 25% esperado en pacientes que buscan bajar de peso.
- La revisión de 36 ensayos clínicos analizó fármacos como semaglutida y tirzepatida, hallando que la pérdida muscular promedió el 35%, superando los parámetros habituales de referencia.
- Expertos advierten riesgos de discapacidad en adultos mayores y sugieren futuros estudios para evaluar el impacto funcional de esta pérdida muscular asociada a terapias de avanzada.
La revista Annals of Internal Medicine acaba de publicar una serie de datos esclarecedores sobre las terapias para bajar de peso y la pérdida de masa muscular, de una manera muscular y a través de una serie de preguntas. ¿Cuál es el problema y qué se sabe al respecto hasta el momento?
Las terapias basadas en agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), como la semaglutida y la tirzepatida, pueden producir una pérdida de peso considerable y se prescriben ampliamente para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, existe una creciente preocupación de que una parte desproporcionada del peso perdido se deba a la pérdida de masa muscular. Esto es especialmente preocupante en los adultos mayores, quienes ya pierden músculo y fuerza con la edad, lo que los hace más propensos a la discapacidad y las caídas.
¿Por qué los investigadores realizaron este estudio en particular?
Los investigadores querían revisar estudios sobre la pérdida de grasa y músculo en pacientes tratados con agonistas del receptor de GLP-1, cuantificar el nivel de pérdida muscular y compararlo con el nivel observado en la pérdida de peso producida a través del estilo de vida y por medios no farmacológicos.
¿Qué estudios se incluyeron?
Esta revisión incluyó todos los ensayos clínicos de adultos asignados aleatoriamente a tomar un agonista del receptor de GLP-1 (a saber, liraglutida, semaglutida, tirzepatida o dulaglutida) que informaron cambios en la composición corporal, incluyendo tejido graso y muscular, medidos mediante análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), absorciometría de rayos X de doble energía (DXA), tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM).
¿Cómo se realizó el estudio?
Los investigadores revisaron la literatura científica para identificar estudios relevantes que examinaran el porcentaje de pérdida de peso debido a la pérdida de grasa, músculo y otros tejidos corporales, y resumieron sus resultados en conjunto.
Los expertos analizaron cuánto se pierde de grasa y de masa muscular. Foto: ShutterstockLos expertos analizaron cuánto se pierde de grasa y de masa muscular. Foto: Shutterstock
¿Qué descubrieron los investigadores?
Los investigadores encontraron y examinaron 36 ensayos aleatorizados que compararon un medicamento GLP-1 con una píldora de placebo (azúcar) y/o una intervención en el estilo de vida. Los ensayos duraron aproximadamente 26 semanas e incluyeron a unos 71 participantes; los participantes en estos ensayos tenían una edad promedio que oscilaba entre 20 y 63,7 años y un índice de masa corporal promedio que oscilaba entre 27,9 y 41,6 kg/m².
La pérdida de peso fue consistentemente mayor en los grupos de medicamentos GLP que en los grupos de placebo o intervención en el estilo de vida y se debió consistentemente a la pérdida de grasa corporal. El grado de pérdida muscular varió ampliamente; ningún estudio informó el efecto del músculo en la función. Dentro de los cuatro grupos de medicamentos, la proporción mediana de la pérdida de peso total debida a la pérdida muscular fue del 34,9%, con un 68% que superó el punto de referencia esperado de aproximadamente el 25%.
En los estudios de BIA/DXA, la mediana fue de aproximadamente el 34,9% de la pérdida de peso total, con un 65% que superó el valor de referencia del 25%, y en los estudios de TC/RM, la mediana fue de aproximadamente el 35,8%, y todos superaron el valor de referencia del 15%. Por el contrario, solo 14 de los 36 estudios contaron con grupos de estilo de vida o placebo que perdieron peso (mediana de pérdida de peso: 2,4%); de estos, el 50% también superó el valor de referencia correspondiente a la pérdida muscular esperada.
¿Cuáles fueron las limitaciones del estudio?
Debido a que los estudios diferían en muchos aspectos, incluyendo la forma en que medían la composición corporal, los autores no pudieron combinar los resultados cuantitativamente. Ninguno de los ensayos evaluó si la capacidad funcional de los participantes cambiaba con la pérdida de masa muscular.
¿Cuáles son las implicaciones del estudio?
La pérdida de grasa representó el mayor componente de la pérdida de peso. Sin embargo, la pérdida de masa muscular superó lo esperado en dos tercios de los grupos tratados con medicamentos y en la mitad de los grupos en los que una intervención no farmacológica produjo pérdida de peso. Esto sugiere que la pérdida de masa muscular asociada a la pérdida de peso no es exclusiva de estos medicamentos para adelgazar. Se necesitan ensayos futuros para comprender mejor los factores que impulsan estos cambios y sus efectos clínicos.