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Caída global de OpenAI: ChatGPT presenta fallas masivas y afecta a usuarios en Argentina

Miles de usuarios se quedaron sin acceso y las redes estallaron con reclamos por la caída del servicio.

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Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • ChatGPT sufrió hoy una caída global con fuerte impacto en Argentina desde las 11:00, impidiendo el acceso a sus servidores por fallas técnicas masivas aún no esclarecidas.
  • El fallo escaló velozmente en Downdetector y redes sociales. Afecta a estudiantes y empresas, mientras OpenAI mantiene hermetismo sobre si es por mantenimiento o infraestructura.
  • Se prevé que el servicio se normalice en las próximas horas. El incidente evidencia la vulnerabilidad de la productividad diaria ante la creciente dependencia de la IA.
Resumen generado con IA

ChatGPT, la plataforma de inteligencia artificial más importante del mercado, desarrollada por la empresa OpenAI, atraviesa una jornada de fallas críticas que impactan a escala internacional. Según los registros del portal especializado Downdetector, la situación en Argentina presenta una particularidad preocupante, ya que la gran mayoría de los reportes se concentran específicamente en la inaccesibilidad de los servidores, impidiendo que los usuarios realicen cualquier tipo de consulta o tarea operativa.

El desperfecto técnico se originó poco después de las 11 de la mañana y experimentó una propagación sumamente veloz. En cuestión de minutos, las plataformas de monitoreo y las redes sociales se vieron colmadas de quejas por parte de trabajadores, estudiantes y empresas que dependen de esta herramienta para sus actividades diarias, quienes manifestaron la imposibilidad total de acceder a las funciones clave del sistema.

A pesar de la magnitud del inconveniente, la cúpula de OpenAI mantuvo un hermetismo absoluto y todavía no ha difundido un comunicado oficial que clarifique el origen de la interrupción. Ante la falta de respuestas institucionales, diversos analistas del sector tecnológico sugieren que el problema podría derivar de fallas críticas en la infraestructura de los servidores o de la ejecución de tareas de mantenimiento de emergencia que no fueron notificadas con antelación a la comunidad global.

Por el momento, reina la incertidumbre respecto al tiempo necesario para que la plataforma recupere su estabilidad habitual. Si bien los especialistas no han arriesgado una hora exacta de restablecimiento, la tendencia en eventos similares ocurridos anteriormente indica que el servicio suele normalizarse durante el transcurso de la misma jornada. 

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