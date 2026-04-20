Caída global de OpenAI: ChatGPT presenta fallas masivas y afecta a usuarios en Argentina

A pesar de la magnitud del inconveniente, la cúpula de OpenAI mantuvo un hermetismo absoluto y todavía no ha difundido un comunicado oficial que clarifique el origen de la interrupción. Ante la falta de respuestas institucionales, diversos analistas del sector tecnológico sugieren que el problema podría derivar de fallas críticas en la infraestructura de los servidores o de la ejecución de tareas de mantenimiento de emergencia que no fueron notificadas con antelación a la comunidad global.