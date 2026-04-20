Alarma en la Escuela Comercio N°1: un alumno ingresó con una navaja y se activó el protocolo de seguridad

En un clima de extrema sensibilidad por la ola de amenazas que sacude a los establecimientos educativos de la provincia, un nuevo episodio generó tensión esta mañana en la Escuela de Comercio N°1. Durante el ingreso de los alumnos, un estudiante de sexto año fue detectado portando una navaja, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades y la Policía.