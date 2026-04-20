Alarma en la Escuela Comercio N°1: un alumno ingresó con una navaja y se activó el protocolo de seguridad
Resumen para apurados
- Un alumno de sexto año ingresó con una navaja a la Escuela de Comercio N°1 este lunes. Se activó el protocolo de seguridad tras hallarla en un control preventivo de mochilas.
- El estudiante alegó un olvido tras un viaje de pesca. El hecho ocurre en medio de una ola de más de 80 amenazas que mantiene en alerta a los ministerios de Seguridad y Educación.
- Este suceso refuerza la vigilancia extrema en las escuelas provinciales. Las instituciones buscan llevar tranquilidad a las familias endureciendo controles ante la sensibilidad.
En un clima de extrema sensibilidad por la ola de amenazas que sacude a los establecimientos educativos de la provincia, un nuevo episodio generó tensión esta mañana en la Escuela de Comercio N°1. Durante el ingreso de los alumnos, un estudiante de sexto año fue detectado portando una navaja, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades y la Policía.
El hecho ocurrió en el marco de los controles preventivos de pertenencias que vienen implementando diversas instituciones. Según confirmaron fuentes policiales a LA GACETA, el arma blanca cayó de la mochila del adolescente en el momento en que se realizaba la inspección.
"Fue por error"
A pesar del impacto inicial, tanto el alumno como el director del establecimiento, Juan Pedro Lastra, coincidieron en que se habría tratado de una equivocación fortuita. Según el relato del joven, el fin de semana habría salido de pesca y utilizado la misma mochila para transportar sus elementos, olvidando retirar la navaja antes de asistir a clases este lunes.
Intervino personal, quienes procedieron a demorar al menor de edad mientras se daba aviso a sus padres. Tras las declaraciones correspondientes y bajo la supervisión de las autoridades, se dispuso la entrega del estudiante a sus padres, aunque el episodio quedó registrado bajo los protocolos de seguridad vigentes.
El incidente se suma a una seguidilla de hechos que mantienen en alerta al Ministerio de Seguridad y de Educación. Mientras la justicia investiga más de 80 denuncias por amenazas, las escuelas han comenzado a adoptar medidas drásticas para llevar tranquilidad a las familias